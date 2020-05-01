هيلثى .. تعرف على الوقت المناسب لتناول المشروبات الرمضانية

المشروبات الرمضانية من الأشياء التى لا يخلو منزل منها خلال شهر رمضان و توجد على أغلب موائد الطعام مثل مشروب العرقسوس والتمر هندي والخروب و قمر الدين وغيرها من المشروبات.





قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وعلاجها، أن يتعامل الكثير من الأشخاص مع المشروبات الرمضانية بطريقة خاطئة و غير صحية خلال شهر رمضان مما يضر بصحتهم.





نصحت ولاء أبو الحجاج من خلال استضافتها فى موقع صدى البلد، أنه يمكنك تناول المشروبات الرمضانية مثل قمر الدين و البلح باللبن من خلال عدم إضافة السكر إلى المشروبات لأنه يضر بالصحة و يؤدي إلى الإصابة ببعض المشاكل الصحية فى القولون والمعدة و الهضم، ويمكنك استبداله بملعقة واحدة من العسل الأبيض.





كما أضافت استشاري التغذية العلاجية، أن تقليل السكر بالتدريج من أكثر الأشياء الصحية، و نصحت بتناول الليمون بالنعناع لأن من المشروبات الصحية التى تساعد على الهضم.





وأشارت ولاء أبو الحجاج إلى أنه من الأفضل عدم تناول المشروبات الرمضانية فى وجبة الإفطار والسحور ولكن يفضل تناولها بعد أى وجبة بساعة على الأقل لتفادى مشاكل الهضم.





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