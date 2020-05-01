AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصائح لمرضى الأورام أثناء صيام رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يجب أن نكون على علم جميعًا أن فترة الصيام قد يحدث بها جفاف للجسم مما قد يُؤذي الكليتين، خاصة مع وجود أمراض أُخرى مثل الضغط أو السكر، لذا فإنه من المهم جدًا تعويض فترة الصيام بشرب على الأقل 10 أكواب من السوائل في فترة الإفطار ويقول د. أحمد مأمون نوفل عضو هيئة تدريس و استشاري التشخيص المبكر علاج أورام الثدي و النسا و الأورام الصلبة للكبار بكلية الطب جامعة عين شمس لكي نقلل من جفاف الجسم في فترة الصيام يجب تجنب السير في الشمس أو القيام بمجهود بدني زائد خلال هذه الفترة.

 بالنسبة لصيام مرضى الأورام:
 قد يستطيع المريض  الذي يعالج بالعلاج الهرموني والمناعي  الصيام إذا لم تكن هناك أعراض جانبية تمنعه من ذلك و متى كان من الممكن أن يتناول كميات كافية من السوائل بعد الإفطار و لا يوجد نقص كبير بالوزن.

-  لوحِظ أنه خلال شهر رمضان تكثر حالات نسيان العلاجات .. و خاصةً الأقراص.. 

مما قد يعرض المريض لانتكاسات لا قدّر الله، لذا نرجو الاهتمام بضبط إعدادات التنبيه لديكم على المواعيد الجديدة لأخذ الدواء مع إشراك أفراد عائلاتكم بتذكيركم بهذه المواعيد.

- العلاج الكيماوي: لا يفضل الصيام مع العلاج الكيماوي في غالبية الأحوال، خاصةً مع العلاج الذي قد يؤثر على وظائف الكُلى مثل البروتوكولات التي تحتوي على مركبات البلاتينوم (Platinum) و بالأخص مركب السيزبلاتين (Cisplatin). 

- إذا كان هناك إسهال أو قيء أو حتى ميل للقيء فلا يُفضل في هذه الحالات الصيام حتى تتوقف هذه الأعراض تمامًا و يتم تعويض الجسم بالسوائل.

- الحقن العضل (ما عدا الڤيتامينات) و الحقن تحت الجلد ليس مفطرًا ... بينما العلاج الموضوع على محلول و يؤخذ بالوريد أيًا كان نوعه فهو مُفطِر في الأغلب.

- القرار الأخير و النصيحة الأهم في مسألة الصيام لمرضى الأورام على علاج هو للطبيب المعالج .. لأنه هو الأدرى بحالة المريض و يستطيع تحديد مدى قدرته على تحمل الصيام. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة أسيوط تكرم الفائز بالمركز الأول فى مسابقة شباب الباحثين

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

استشارة.. نصائح لمرضي الربو في رمضان

لمرضى القولون.. توقف عن تناول هذه الأطعمة في رمضان

دون مجهود.. علاج تشقق الشفايف في رمضان

لمرضى القلب.. عادات كارثية تجنبها في رمضان

ترشيحاتنا

علقة ساخنة من كهربا لـ رامز جلال.. فيديو

كلاب الإخوان يمتلكون التوكيل الرسمى للغباوة.. تامر أمين ينفعل على الهواء.. فيديو

بالأرقام .. انتشار غير مسبوق لـ كورونا في مصر خلال شهر أبريل

تامر أمين يوجه رسالة مهمة لأصحاب المدارس الخاصة والانترناشونال.. فيديو

تامر أمين: إلغاء بعض البرامج بسبب حادث العريش.. فيديو

هدية للعاملين وخالد صلاح أبرز الحاضرين.. ما لا تعرفه عن عزومة البرنس بفيلا أبو هشيمة وياسمين صبري.. فيديو

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

ميكروفون يفضح حديثاً عن لقاح سري لـ كورونا في البيت الأبيض

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل