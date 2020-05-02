استشارة.. طبيب: كل فيروسات الجهاز التنفسي تتلوها درجة من المناعة والمقاومة

حالة من الهلع والفزع تسيطر على العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء الأرض، لذلك يبحث الكثيرون دائما عن المعلومات الصحيحة التى تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا.





هل هناك مضاعفات بعد الشفاء من فيروس كورونا وهل يعود مرة أخرى أم لا؟ من أكثر التساؤلات التى تدور فى ذهن الكثير من الأشخاص مع تفشي وانتشار الفيروس.





قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العينى، فى برنامج "الاستشارة" المذاع على موقع "صدى البلد"، إن كل فيروسات الجهاز التنفسي المعروفة يتلوها درجة من درجات المناعة والمقاومة.





وأضاف أن هناك العديد من الفيروسات فى الجسم، والعدوى بها مرة واحدة من الممكن أن تتلوها مقاومة و مناعة لفترات طويلة، إلا إذا حدث تحور فى الفيروس وأصبح هناك نسخة جديدة معدلة وراثيا.





ولفت إلى أن العدوى مرة أخرى بفيروس كورونا غير مسجل حتى الآن، ولكن بعض الحالات التى ظهرت فهى عبارة عن عدم احتمال شفاء المريض.



