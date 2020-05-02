طبيب: الزحام الشديد داخل الأسواق قبل رمضان سبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أرجع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ،التكدس والازدحام الذي شهدته الفترة التي سبقت شهر رمضان ،وعودة الحركة وتخفيف إجراءات الحجر الصحى ،وعدم الاهتمام بإجراءات الوقاية التي نصحت بها وزارة الصحة .

وشدد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، في حوار مع "صدى البلد "، على ضرورة زيادة عدد تحاليل "كورونا" في مصر، مما يُمكن من الوصول إلى المرضى بصورة أسرع؛ لتتمكن السلطات الصحية من عزلهم ومنع انتقال العدوى، وحماية المصابين من تدهور حالتهم الصحية.

ونصح بطرق الوقاية التي تتمثل فيما يلي:

1- نظّف اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية أو معقم اليدين الكحولي.

2- عند السعال والعطس قم بتغطية الأنف والفم بمنديل أو بثنية مرفق الذراع.

3- تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

4- قم بطهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيض جيدا.

5- تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.





6 - عدم لمس اليد والعين والأنف، وأوضح كيفية تعقيم اليد.

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