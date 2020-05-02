ريمديسيفير.. كل المعلومات عن العلاج.. وهل له آثار جانبية على مرضى كورونا؟

بعد أن أكد مجموعة من الأطباء في البيت الأبيض، أن عقار ريمديسيفير المستخدم لعلاج مرض الإيبولا أظهر أثرا واضحا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ونجح في تجربة حاسمة للمرضى المصابين بالفيروس. نعرض كل المعلومات عن العلاج المستخدم لمصابي كورونا.







الآثار الجانبية لعقار ريمديسيفر :





ويعتبر عقار ريمديسيفير REMDESIVIR لعلاج الإيبولا ، او الحمى النزفية القاتلة التي ظهرت في غرب أفريقيا في عام 2014.





ويعتبر فيروس الإيبولا مثل فيروس كورونا التاجي COVID-19، ويقوم العلماء الآن باختبار remdesivir لعلاج مرضى الفيروس التاجي ، ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الدواء يعمل أم لا.





ويبدو عقار ريمديسيفير دواء يساعد في وقف تكاثر الفيروسات، مثل: فيروسات التاجية والإيبولا على حد سواء ، ولكن يبدو أن هذا العقار يوقف المادة الوراثية لفيروس كورونا التاجي ، ويمنعه قدرته من نسخ نفسه.





ويمنع عقار ريمديسيفير من تكاثر الفيروس بشكل أكبر داخل جسم المريض، وأفاد الباحثون الذين قاموا بتجربة الدواء في جامعة شيكاغو أن معظم المرضى المصابين بفيروس كورونا COVID-19.





بداية اكتشاف عقار ريمديسيفير





وبالرغم من أن الأطباء مازالوا يجرون اختبارات سريرية على عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، إلا أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.