ريمديسيفير.. كل المعلومات عن العلاج.. وهل له آثار جانبية على مرضى كورونا؟

بعد أن أكد مجموعة من الأطباء في البيت الأبيض، أن عقار ريمديسيفير المستخدم لعلاج مرض الإيبولا أظهر أثرا واضحا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ونجح في تجربة حاسمة للمرضى المصابين بالفيروس. نعرض كل المعلومات عن العلاج المستخدم لمصابي كورونا.
الآثار الجانبية لعقار ريمديسيفر :
ويعتبر عقار ريمديسيفير REMDESIVIR لعلاج الإيبولا ، او الحمى النزفية القاتلة التي ظهرت في غرب أفريقيا في عام 2014.
ويعتبر فيروس الإيبولا مثل فيروس كورونا التاجي COVID-19، ويقوم العلماء الآن باختبار remdesivir لعلاج مرضى الفيروس التاجي ، ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الدواء يعمل أم لا.
ويبدو عقار ريمديسيفير دواء يساعد في وقف تكاثر الفيروسات، مثل: فيروسات التاجية والإيبولا على حد سواء ، ولكن يبدو أن هذا العقار يوقف المادة الوراثية لفيروس كورونا التاجي ، ويمنعه قدرته من نسخ نفسه.
ويمنع عقار ريمديسيفير من تكاثر الفيروس بشكل أكبر داخل جسم المريض، وأفاد الباحثون الذين قاموا بتجربة الدواء في جامعة شيكاغو أن معظم المرضى المصابين بفيروس كورونا COVID-19.
بداية اكتشاف عقار ريمديسيفير
وبالرغم من أن الأطباء مازالوا يجرون اختبارات سريرية على عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، إلا أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.
وذكرت إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، أن عقار ريمديسيفير أظهر فاعلية كبيرة بين جميع الأدوية التي طرحت للبحث في الفترة السابقة كعلاج لفيروس كورونا التاجي.
أراء الأطباء في عقار عقار ريمديسيفير
أراء الأطباء في عقار عقار ريمديسيفير
وعلق الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أن العلماء على بُعد خطوات من اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا ، لافتا إلى أن أمريكا والصين يسيران بخطوات جادة في هذا الأمر.
وكشف استشاري الأمراض الجلدية ، خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح، عن وجود شركة أمريكية تعمل فى الوقت الحالى على اختبار يستخدم لعلاج مرض الإيبولا "عقار ريمديسيفير" للتطوير فيه واستخدامه لعلاج فيروس كورونا ومن المنتظر أن يؤتى بثماره خلال شهر مايو .
ولفت الدكتور هاني الناظر، إلى أن هناك فارق بين المصل واللقاح، مشيرا إلى أن المصل تطعيم يعطى للمريض المتعافى فى حالات الشلل مثلا أو غيره من الأمراض ، أما اللقاح يكون لعلاج الفيروسات.
دراسات وأبحاث حول عقار ريمديسيفير
وأظهرت التجارب أن عقار رمديسيفير يمكن أن يقاوم السارس وفيروس كورونا ، وأبناء أبناء الفيروس التاجي الجديد ، في المختبر وعلى الحيوانات؛ حيث تظهر البيانات أن عقار ريميديسيفير له تأثير واضح ومهم وإيجابي في تقليص الوقت اللازم للتعافي، مما يعد انه افضل العلاجاتالتي تمت تجربتها لمحاربة الفيروس منذ بدء جائحة كورونا .
دراسات وأبحاث حول عقار ريمديسيفير
وأظهرت دراسة اليوم ان عقار ريمديسيفير، يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا التاجي، حيث قال الدكتور أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا ، إن النتائج غير المنشورة من دراسة دولية أجريت على 1000 شخص أظهرت أن الدواء "يمكن أن يمنع الفيروس".
وشعر العلماء المشرفون على الدراسة، بسعادة غامرة بالنتيجة "المشجعة" و "الرائعة"، حيث إنه من المتوقع أن يتم تتبع عقار ريمديسيفير Remdesivir بشكل سريع للحصول على الترخيص في الولايات المتحدة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأفادت نتائج الدراسة الطبية المرموقة، والتي شارك فيها 237 شخصا أن الباحثين واجهوا صعوبة في تجنيد الأشخاص عندما تم كبح تفشي المرض في ووهان، حيث يعتقد العلماء أن عقار ريمديسيفير أنه أكثر فعالية في المراحل المبكرة من فيروس كورونا التاجي COVID-19.
وشعر العلماء المشرفون على الدراسة، بسعادة غامرة بالنتيجة "المشجعة" و "الرائعة"، حيث إنه من المتوقع أن يتم تتبع عقار ريمديسيفير Remdesivir بشكل سريع للحصول على الترخيص في الولايات المتحدة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأفادت نتائج الدراسة الطبية المرموقة، والتي شارك فيها 237 شخصا أن الباحثين واجهوا صعوبة في تجنيد الأشخاص عندما تم كبح تفشي المرض في ووهان، حيث يعتقد العلماء أن عقار ريمديسيفير أنه أكثر فعالية في المراحل المبكرة من فيروس كورونا التاجي COVID-19.
وأظهرت التجارب أن عقار رمديسيفير يمكن أن يقاوم السارس وفيروس كورونا ، وأبناء أبناء الفيروس التاجي الجديد ، في المختبر وعلى الحيوانات؛ حيث تظهر البيانات أن عقار ريميديسيفير له تأثير واضح ومهم وإيجابي في تقليص الوقت اللازم للتعافي، مما يعد انه افضل العلاجاتالتي تمت تجربتها لمحاربة الفيروس منذ بدء جائحة كورونا .