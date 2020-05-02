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من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

السبت 02/مايو/2020 - 07:56 ص
اسعار إطلالات المشاهير
اسعار إطلالات المشاهير في اول اسبوع من رمضان
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هاجر هانئ
شهد أول أسبوع من شهر رمضان الكريم  باقة كبيرة ومتنوعة من إطلالات النجمات والمشاهير وذلك خلال ظهورهن في البرامج التلفزيونية او الأعمال الفنية .

واثارت بعض النجمات الجدل حول إطلالاتهن في اول اسبوع من شهر رمضان  بسبب أسعارها التي اختلفت من نجمة لأخري.

يسرا 
ظهرت  يسرا فى إحدى مشاهد مسلسل خيانة عهد لرمضان 2020، بفستان متوسط الطول بأكمام مكشوفة واتسم التصميم برسومات الورد الخلابة التى  جمعت بين اللون الأحمر والأخضر، من دار الأزياء العالمية DOLCE & GABBANA، وبلغ سعر التصميم 950 يورو بعد الخصم، أى ما يقرب من 16 ألف جنيه مصرى.

امينة خليل 
لفتت أمينة خليل الأنظار خلال إستضافتها فى برنامج رامز مجنون رسمى ، وارتدت جمبسوت أنيقل وجذابل اتسم بنقشة الثعبان من ميس جايديد،  بلغ سعر جمبسوت أمينة خليل فى برنامج رامز مجنون رسمي ما يقرب من 900 جنيه مصرى، وانتعلت حذاء مسطحا متناسقا مع إطلالتها من دار الأزياء العالمية Golden Goose، وبلغ سعر الحذاء 863 دولارل أمريكىل أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى، كما أكملت اطلالتها بحقيبة يد كروس من ماركة Off-White وقد بلغ ثمنها 392 يورو.

سيرين عبد النور
تألقت فى أولى حلقات برنامجها المذاع على قناة أم بى سي، بجمبسوت من Dolce Farfalla، بلغت تكلفته 566 دولارا أمريكىا.
وفى إحدى الحلقات الأخرى تزينت بقلادة DEBI.R ،  بلغ سعرها 35 دولارا أمريكىا.

ياسمين رئيس
ارتدت خلال ظهورها من برنامج رامز جلال،  بلوزة بيضاء أتسمت بالكرانيش وذات اكمام طويلة، ونسقت معها بنطلون جينز مما منحها إطلالة بسيطة، وأنتعلت ياسمين رئيس حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الفخامة ومن ضمنها أقراط ذهبى من دار الأزياء العالمية VERSACE، وقد بلغت تكلفته 395 دولارا.

ياسمين صبري 
تألقت ياسمين صبرى خلال استضافتها فى برنامج رامز مجنون رسمى  بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود مع  تى شيرت بسيط بنفس اللون من دار الأزياء العالمية بالمان وقد بلغ سعر الـ تي شيرت  395  دولارا أمريكيا، ونسقت معهما جاكيت جينز.

وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بحقيبة يد أنيقة باللون البينك من دار الأزياء العالمية fendi ووصل سعرها إلى 3950 دولارا أمريكيا ونسقت معها حاملة يد بلغت 990 دولارا، وانتعلت ياسمين صبرى فى الحلقة حذاء مسطح من  Louis Vuitton وبلغ ثمنه 634 دولار أمريكى.

كما خطفت الأنظار فى إحدى جلسات التصوير بسلسلة أنيقة و سيطة من دار الأزياء العالمية cartier، وقد بلغ سعرها 9350 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 150 ألف جنيه مصرى.
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان
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من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

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