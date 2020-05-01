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مرأة

المسلسل المناسب لكل برج .. الجوزاء والحمل غير متوقعين

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:40 ص
المسلسل المناسب لكل
المسلسل المناسب لكل برج .. الجوزاء والحمل غير متوقعين
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هاجر هانئ
تنتاب البعض حيرة كبيرة في اختيار المسلسلات المفضلة لديهم  و بالأخص مع حلول شهر رمضان الكريم، يبدأ مارثون المسلسلات الذى يتفاعل معه الكثير من الأشخاص ويقضي أمامها أوقاتا مسلية.

 كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج،  فى برنامج برج الحظ المذاع على موقع صدى البلد عن نوعية المسلسلات التى تتوافق مع كل برج.

برج الحمل 
ينجذب مواليد  برج الحمل إلى المسلسلات الجاسوسية و مشاهد المغامرة وبرامج المقالب.

برج الثور 
من الأبراج الواقعية التى تتنجذب إلى الدراما الواقعية بالإضافة إلى أنهم يفضلون مشاهدة المسلسلات التاريخية.

برج الجوزاء 
يفضل الجوزاء التنوع ولكنه يميل إلى الأعمال الدرامية الإجتماعية، ومسلسلات الأكشن أيضا لأنهم يحبون السرعة والتنقل السريع من فكرة لأخرى.

برج السرطان 
يميل مواليد هذا البرج إلى المسلسلات الرومانسية و الدراما العاطفية، كما أنهم ينجذبوا إلى قصص النجاح.

برج الأسد
ملك الرومانسية، فالمسلسلات الرومانسية من أكثر الأشياء التى تجذب مواليد برج الأسد بالإضافة إلى الأعمال الكوميدية.


برج العذراء 
من الأبراج الواقعية التى تفضل مشاهدة المسلسلات الواقعية البعيدة عن الخيال كما يفضلون الأعمال الأستعراضية.

برج الميزان
مشاهد الحب و الرومانسية .. ينجذب مولود الميزان إلى هذه الأعمال الفنية التى تعبر عن الحب و المشاعر .

برج العقرب 
الاعمال البوليسية وحل الألغاز القصص الغامضة تلفت انتباه مواليد العقرب، كما يفضلون المسلسلات الأكشن و الجاسوسية.

برج القوس 
المسلسلات الكوميديا  والأكشن، وذلك لأن مولود برج القوس من الأبراج المغامرة كما يفضلون المسلسلات التى تحتوى على قصص الخيال العلمى.
برج الجدى 
الأعمال التاريخية و الواقعية و المسلسلات  التى تساعدهم على الاستفادة بالخبرات السابقة.

برج الدلو 
يفضل مواليد هذا البرج المسلسلات الجاسوسية كما تجذبهم المسلسلات التاريخية، وأعمال الخيال العلمى من أكثر ما يلفت انتباهم.

برج الحوت 
ينجذب مواليد برج الحوت إلى الأعمال الفنية الرومانسية والدراما الواقعية و المشاهد الإستعراضية أيضا.


ويمكنك من خلال الفيديو التالى معرفة معلومات أكثر عن  المسلسلات المفضلة لدى كل برج.

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