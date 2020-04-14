خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

قالت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن 2020 من الأعوام التى سيكون لها دور كبير و مؤثر فى تغيير شكل العالم، فهو ذا طابع خاص ومليئ بالتحديات والأزمات الاقتصادية وانتشار الأمراض التى كان على رأسها فيروس كورونا المستجد.





، فى تصريحات لـ موقع "صدى البلد": من المتوقع أن لا ينتهى فيروس كورونا من كل بلدان العالم فى آن واحد، ولكن بالنسبة لمصر سيكون هناك تحسنا فى أواخر شهر يونيو، ولكن من 7 أغسطس ستعود الحياة لطبيعتها بنسبة كبيرة فى مصر. وأضافت عبير فؤاد





وأكملت: لكن بالنسبة للويالات المتحدة الأمريكية فتعد من الدول الأسوء حظا فى 2020ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع فى شهر يوليو ولكن هناك أحتمالية كبيرة فى رجوع فيروس كورونا مرة أخرى بالأضافة إلى أن أنها ستعانى من أزمات اقتصادية كبيرة .





وأشارت خبيرة الأبراج و علم الفلك، إلى أن من الدول الأسوء حظا خلال 2020 "تركيا والهند و الأردن و اليمن و ايران".





وأكدت عبير فؤاد، أن تركيا و ايران من الدول اللاتى تتعرض لعزلة دولية ستستمر لفترة طويلة.





سينتشر فيها بصورة كبيرة مرة أخرى من 13 مايو حتى 28 يونيو، ولكن تتمتع الصين بحظ جيد خلال 2020، سيبدأ من 7 أغسطس وليس الآن، حيث ستصبح دولة مسيطرة على الأوضاع. واستطردت: اما الصين بالرغم من تحسن و استقرار الأوضاع فى هذه الفترة إلا أن فيروس كورونا





ونوهت إلى أنه على الرغم من أن إيطاليا من أكثر الدول التى تزيد فيها أعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا إلا أنها ستقل الاعداد تدريجيا من 13 مايو حتى 28 يونيو، على عكس الكثير من الدول الأخرى التى تزيد فيها الإصابات فى الكثير من البلدان مثل مصر و الأردن و الصين أيضا.



