ثقف نفسك.. كيف يحدث انسداد الشرايين؟

تعرض الشيف علاء الشربيني مقدم برنامج "أحلى أكلة " على شاشة ON E، لأزمة انسداد شرايين القدم أمس، وقام بإجراء عملية جراحية من أجل علاج انسداد الشرايين.
يعاني كثيرون من مشكلة انسداد الشرايين بأماكن مختلفة من الجسم، وأشهرها انسداد الشرايين بالقلب، لكن كثيرا لا يعلم كيف تحدث أزمة انسداد الشرايين وأسبابها.
كيف تحدث مشكلة انسداد الشرايين؟
الشرايين هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى أنسجة مختلفة في الجسم، ويمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى مشاكل أكثر خطورة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وذلك بحسب موقع fishertitus .
يعاني كثيرون من مشكلة انسداد الشرايين بأماكن مختلفة من الجسم، وأشهرها انسداد الشرايين بالقلب، لكن كثيرا لا يعلم كيف تحدث أزمة انسداد الشرايين وأسبابها.
كيف تحدث مشكلة انسداد الشرايين؟
الشرايين هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى أنسجة مختلفة في الجسم، ويمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى مشاكل أكثر خطورة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وذلك بحسب موقع fishertitus .
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التخثرات أو التجمعات الدموية هي السبب الرئيسي في انسداد الشرايين، فعندما تتجمع هذه التخثرات الدموية بجدار أي شريان بالجسم، تتسبب في انسداده، كما يحدث انسداد الشرايين بطريقة أخرى وهي عندما يقع ضغط خارجي على الشرايين بسبب الأورام.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى تخثر الدم وتجمعه بالشرايين، الكدمات، القسطرة ، ودعامات الشرايين.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى تخثر الدم وتجمعه بالشرايين، الكدمات، القسطرة ، ودعامات الشرايين.