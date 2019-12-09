ثقف نفسك.. كيف يحدث انسداد الشرايين؟

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التخثرات أو التجمعات الدموية هي السبب الرئيسي في انسداد الشرايين، فعندما تتجمع هذه التخثرات الدموية بجدار أي شريان بالجسم، تتسبب في انسداده، كما يحدث انسداد الشرايين بطريقة أخرى وهي عندما يقع ضغط خارجي على الشرايين بسبب الأورام.



ومن الأسباب التي تؤدي إلى تخثر الدم وتجمعه بالشرايين، الكدمات، القسطرة ، ودعامات الشرايين.