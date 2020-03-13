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نصائح مهمة للسيطرة على مرض السكر أثناء الغسيل الكلوي

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:37 ص
نصائح مهمة للسيطرة
نصائح مهمة للسيطرة على مرض السكر أثناء الغسيل الكلوي
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هاجر هانئ
 أكدت أحدث الأبحاث الطبية أن مرض السكر يعد من أهم أسباب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة (CKD) ، ويرتبط بارتفاع عدد مرضى السكر فى الهند ارتباطا مباشرا بزيادة عدد مرضى الكلى.

ووجه الدكتور" لاليت كومار أجاروال"، المدير الطبى لمركز نفرو بلس للغسيل الكلوى"، فى مستشفى "هلث بوينت" فى مدينة "كالكاتا" فى الهند ، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للكلى، الذي يوافق الثاني عشر من مارس كل عام- بعض النصائح العميقة التي تساعد المرضى على التحكم على مرض السكر أثناء الغسيل الكلوى.

وشدد "أجاروال" على ضرورة الاهتمام بمرض السكر بنمطيه الأول والثانى للحفاظ على صحة جيدة أثناء الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أن مراقبة مستويات السكر فى الدم، واتباع نظام غذائى متوازن ، جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة ، يعد فى مقدمة الأسلحة التى يستعين بها المريض لإجراء الغسيل الكلوى بأمان .

وأكدت دراسة حديثة، أجريت في كلية الطب جامعة "نيودلهى" أهمية تناول مريض الكلى ثلاث وجبات كاملة فى اليوم على الأمر، وهو ما يعد أمرا لا بد منه ويساعد في  ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاضها بشكل كبير.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أبرز الأبحاث الطبية على ضرورة تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية المرتفعة .. لذلك ، يجب إختيار الأطعمة غير المصنعة ، مثل الحبوب الكاملة، الخضراوات والفاكهة، ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم، فضلا عن اللحوم الخالية من الدهون.

وأشارت الأبحاث إلى أهمية ممارسة نشاط رياضى متوازن ومستمر لتخفيض الوزن ، والحفاظ على كفاءة وظائف الجسم ، واستقرار مستويات السكر فى الدم .
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