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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد عين شمس والمطرية ودار السلام

قافلة دعوية
قافلة دعوية
محمد صبري عبد الرحيم

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف عين شمس والمطرية ودار السلام، بمشاركة ١٣٠ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

أنزلوا الناس منازلهم

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «أنزلوا الناس منازلهم.. احترام الرموز»، موضحة أن إنزال الناس منازلهم من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، وأن معرفة أقدار الناس وتقدير ذوي الفضل وأهل العلم والخبرة، واحترام مكانتهم، من القيم التي تحفظ للمجتمع توازنه وتماسكه، وتصون كرامة الإنسان، وتدعم ثقافة الاحترام المتبادل.

 احترام الرموز

وأكدت الخطبة أن احترام الرموز لا يعني غياب النقد أو الاختلاف، وإنما يقتضي الالتزام بأدب الحوار والإنصاف، والبعد عن التجاوز والإساءة، وأن يكون الاختلاف قائمًا على الموضوعية واحترام الأشخاص والمكانات، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وبناء مجتمع يسوده التقدير والتراحم والتماسك.

البرنامج الدعوي

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

قافلة دعوية عين شمس المطرية دار السلام الأوقاف

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