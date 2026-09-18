وزير الأوقاف ينعى الدكتور نافع العربي أحمد الشريف السنوسي: كان مثالا للإنسان النبيل

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور نافع العربي أحمد الشريف السنوسي، أحد رجالات ليبيا الكرام، وصاحب السيرة العطرة، والمكانة الرفيعة، والحضور الإنساني النبيل، الذي ترك في نفوس من عرفوه أثرًا طيبًا وذكرًا حسنًا.

وزير الأوقاف ينعى الدكتور نافع العربي أحمد الشريف السنوسي

وأضاف وزير الأوقاف في بيانه “لقد كان الفقيد الكريم مجمعًا لكريم الأصل وحسن الخلق، ورفيع المكانة ودماثة الطبع وصدق المودة، وكان مثالًا للإنسان النبيل الذي يترك في القلوب محبة صادقة، وفي المجالس ذكرًا جميلًا، وفي النفوس أثرًا لا يزول”.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى آل السنوسي الكرام، وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم، وأن يجعل ما تركه من سيرة طيبة وأثر حسن شفيعًا له يوم يلقاه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.