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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تأخر فتح المسجد أمام المصلين.. الأوقاف تتخذ الإجراءات ضد المقصرين لعدم تكرار الواقعة

مسجد تابع لوزارة الأوقاف
مسجد تابع لوزارة الأوقاف
محمد شحتة

تابعت وزارة الأوقاف مقطعًا متداولا على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده التأخر في فتح مسجد الهدى بعزبة الشريف، التابع لإدارة أوقاف منشأة القناطر، لصلاة العصر في أحد الأيام.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان، أنه بالفحص والتقصي، أمكن الوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن عدم تكرار الواقعة.

وأكدت وزارة الأوقاف، على أنها مستمرة في القيام بواجبها تجاه بيوت الله وعمّارها، واتخاذ ما يلزم تجاه أي تقصير.

الأوقاف تجهز 32 من ذوي الهمم للعمل أئمة

واختتمت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، دفعة الإمام حسن العطار، من ذوي الهمم، والبالغ عددهم 32 مرشحًا؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد وتسلمهم مهام عملهم.

وشهد ختام البرنامج محاضرة للدكتور تامر محمد أحمد خليل - استشاري التطوير المؤسسي وخبير فني الموارد البشرية، تناول خلالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المرشحين للانخراط في بيئة العمل والاضطلاع بمهامهم الوظيفية بكفاءة.

وعلى مدار فعالياته، اشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت الأطر القانونية والتنظيمية للعمل الوظيفي، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تستهدف إكساب المرشحين المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار.

وزارة الأوقاف تأخر فتح مسجد مواقع التواصل صلاة العصر

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