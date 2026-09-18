عصام عبدالفتاح يتحدث عن ملامح طاقم تحكيم مباراة القمة

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام عن مخاطبة عدد من الدول الأوروبية الكبرى لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر قناة “MBC مصر”: “أرسلنا خطابات للدول الكبرى في أوروبا مثل إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال لاستقدام حكام لإدارة مباراة القمة”

وأضاف: "نريد إعادة الثقة للحكم المصري، وليس لدينا مشكلة في النقد البناء، لكن هناك تربص بالتحكيم. خلال 5 جولات، ربما غيّر التحكيم نتيجة مباراة واحدة، وهو أمر رائع"

ويولجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر في اطار منافسات الجوله السادسه في بطولة الدوري المصري