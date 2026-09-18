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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لترسيخ احترام الرموز.. قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في بورسعيد والسويس

قوافل الأوقاف الدعوية
قوافل الأوقاف الدعوية
أحمد سعيد

سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قوافل دعوية موسعة إلى عدد من المساجد بالمناطق المستهدفة بمديريتي أوقاف بورسعيد والسويس، بمشاركة نخبة من أئمة الديوان العام. 

قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في بورسعيد والسويس

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

جاءت هذه القوافل امتدادًا للبرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالمناطق المستهدفة، بما يعزز دور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم الاحترام والتقدير، ومعرفة أقدار ذوي الفضل، وصيانة كرامة الإنسان.

وتناولت خطبة الجمعة، التي جاءت بعنوان «أنزلوا الناس منازلهم.. احترام الرموز»، أهمية معرفة أقدار الناس ومراعاة مكانة ذوي الفضل وأهل العلم والخبرة، واحترام الرموز التي أسهمت في خدمة المجتمع، وصيانة كرامة الإنسان، بما يعزز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع.

وركزت الخطبة على أن احترام الرموز وتقدير أصحاب الفضل لا يتعارض مع النقد الموضوعي أو الاختلاف في الرأي، وإنما يقوم على الالتزام بأدب الحوار، والإنصاف في الحكم على الآخرين، والابتعاد عن التجاوز والإساءة، بما يسهم في ترسيخ الاحترام المتبادل والتماسك المجتمعي.

وشملت القوافل ٢٣ مسجدًا بمديرية أوقاف بورسعيد، و٢٢ مسجدًا بمديرية أوقاف السويس، بإجمالي ٤٥ مسجدًا، بما يعزز وصول الرسالة الدعوية الوسطية إلى مختلف فئات المجتمع، ويرسخ القيم الأخلاقية والإنسانية، ويجسد الدور الميداني للمسجد في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ قوافلها الدعوية بالمناطق المستهدفة ومختلف المحافظات؛ دعمًا لرسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ونشر القيم الأخلاقية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واحترامًا وتماسكًا.

وزارة الأوقاف الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في بورسعيد والسويس

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