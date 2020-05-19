الكمامات القماش سلاح الدولة ضد كورونا.. صحة البرلمان تؤكد فعاليتها في مواجهة الفيروس.. ونائبة توضح شروط استخدامها وتطالب بصرفها على بطاقات التموين

برلماني: الحديث عن عدم جدوى الكمامات القماش غير صحيح



صحة البرلمان: الكمامات الطبية المصنوعة من القماش اقتصادية ويجب توافر معايير معينة فيها

إيناس عبد الحليم: الكمامات القماش المنتشرة حاليا غير فعالة







بعد أن أعلنت الحكومة، أنه لا مفر من التعايش مع وأعلنت أنها ستوفر كمامات طبية مصنوعة من القماش للمواطنين. بعد أن أعلنت الحكومة، أنه لا مفر من التعايش مع فيروس كورونا ، في ظل الفترة الطويلة التي سيقضيها الفيروس بيننا، بحسب تصريحات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن عدم إمكانية التوقع بطبيعة ومستقبل الفيروس، فقد اتجهت الحكومة لوضع إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا، وكان من بينها إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات الطبية، وذلك بقوة القانون،





لكن بعض الأحاديث التي تم تداولها قالت إن الكمامات الطبية المصنوعة من القماش، ليس لها جدوى في وقف انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، وبالتالي هناك أزمة ستواجه تلك الإجراءات الاحترازية التي ضد فيروس كورونا.





نواب البرلمان بدورهم، أكدوا أن الكمامات الطبية المصنوعة من القماش قد لا يكون لها دور بالفعل في محاربة كورونا، وفي حين كان هناك رأي آخر يقول بأنها مفيدة علميًا خاصة وأنها ستكون تحت إشراف وزارة الصحة.







فيروس كورونا المستجد. النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أكد أن الكمامات القماش فعالة ولها دور في تقليل فرص انتقالالمستجد.





الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ليس لها دور في تقليل الإصابة بفيروس كورونا. وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه غير صحيح ما يتناقله البعض من أنالمصنوعة من القماش ليس لها دور في تقليل الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن الحكومة عندما أعلنت عن توفير الكمامات الطبية كان بالرجوع أولا إلى وزارة الصحة، والتأكد من كونها فعالة في الحماية من فيروس كورونا.













من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن الحكم على مدى فعالية الكمامات القماش التي أعلنت الحكومة عن تصنيعها لمواجهة انتشار وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أنه على العكس ما يتم تداوله، فإن الكمامات الطبية المصنوعة من القماش لها فوائد، وأنها اقتصادية وفي متناول الجميع، ومن السهل شرائها.من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن الحكم على مدى فعالية الكمامات القماش التي أعلنت الحكومة عن تصنيعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا





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وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نوعية القماش المصنع من



وأشارت إلى أن الكمامات القماش المنتشرة حاليًا كلها إنتاج مصانع بير سلم، وليس لها أي تأثير فيما يتعلق بتقليل فرص انتشار



وأوضحت أن الهدف من الكمامات في الأساس هو منع انتقال الرذاذ من فرد لآخر، لأنه على كل حال فإن فيروس كورونا حجمه صغير للغاية ومن الممكن أن ينتقل بسهولة، في حال كانت الكمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.



وأضافت أنه يجب تحري الدقة والمواصفات الصحية عند تصنيع الكمامات الطبية، لأنه ليس كل الكمامات الطبية لها فعالية في وقف انتقال فيروس كورونا.

وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نوعية القماش المصنع من الكمامات هي التي تحدد مدى فعالية تلك الكمامات في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبة بتوفيرها على بطاقات التموين بسعر 2 جنيهات، وذلك في طلب إحاطة تقدمت به.وأشارت إلى أن الكمامات القماش المنتشرة حاليًا كلها إنتاج مصانع بير سلم، وليس لها أي تأثير فيما يتعلق بتقليل فرص انتشار فيروس كورونا وانتقاله من شخص لآخر.وأوضحت أن الهدف من الكمامات في الأساس هو منع انتقال الرذاذ من فرد لآخر، لأنه على كل حال فإن فيروس كورونا حجمه صغير للغاية ومن الممكن أن ينتقل بسهولة، في حال كانت الكمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.وأضافت أنه يجب تحري الدقة والمواصفات الصحية عند تصنيع الكمامات الطبية، لأنه ليس كل الكمامات الطبية لها فعالية في وقف انتقال فيروس كورونا.









بدوره، أكد النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، أنه لا يوجد أي مشكلة في ارتداء الكمامات الطبية المصنوعة من القماش، مشيرًا إلى أن تصنيعها يكون من قماش خاص تحت إشراف وزارة الصحة، ويتم استخدامها لفترة طويلة تصل إلى شهر، مع الالتزام بغسلها وتعقيمها.