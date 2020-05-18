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برلمان

صحة النواب توضح حقيقة عدم جدوى الكمامات المصنوعة من القماش

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:17 م
كمامات قماش
كمامات قماش
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الكمامات القماش فعالة ولها دور في تقليل فرص انتقال فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه غير صحيح ما يتناقله البعض من أن الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ليس لها دور في تقليل الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما أعلنت توفير الكمامات الطبية كان بالرجوع أولا إلى وزارة الصحة، والتأكد من كونها فعالة في الحماية من فيروس كورونا.


وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه على العكس ما يتم تداوله، فإن الكمامات الطبية المصنوعة من القماش لها فوائد، وأنها اقتصادية وفي متناول الجميع، ومن السهل شراؤها.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف عن خطوات الحكومة لتوفير كمامات بعد عيد الفطر بسعر لا يتجاوز 5 جنيهات وتكفي لمدة شهر كامل، تمهيدا لتطبيق غرامة على عدم ارتداء الكمامة.

وأضاف نادر سعد أن الكمامات أصبحت مهمة جدا ولا يوجد اجتماع يخص كورونا إلا ويتم مناقشة موضوع الكمامة، عشان تلزم مواطن إنه يرتدي الكمامة لازم توفرها له ويكون دا كمان بأسعار مناسبة، ودا فعلا اللي بتعمل عليه الحكومة دلوقتي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصلت مع المصانع المتوقفة بعدما كانت تعمل على إنتاج الملابس، مضيفا «هذه المصانع قامت بتوفيق أوضاعها لتوفير كمامات قماش يمكن استخدامها عدة مرات ليس أكثر من 5 جنيهات وبعضها يمكن استخدامها لشهر كامل».

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