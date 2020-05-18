صحة النواب توضح حقيقة عدم جدوى الكمامات المصنوعة من القماش

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،

بعد عيد الفطر بسعر لا يتجاوز 5 جنيهات وتكفي لمدة شهر كامل، تمهيدا لتطبيق غرامة على عدم ارتداء الكمامة.

وأضاف نادر سعد أن الكمامات أصبحت مهمة جدا ولا يوجد اجتماع يخص كورونا إلا ويتم مناقشة موضوع الكمامة، عشان تلزم مواطن إنه يرتدي الكمامة لازم توفرها له ويكون دا كمان بأسعار مناسبة، ودا فعلا اللي بتعمل عليه الحكومة دلوقتي.





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصلت مع المصانع المتوقفة بعدما كانت تعمل على إنتاج الملابس، مضيفا «هذه المصانع قامت بتوفيق أوضاعها لتوفير كمامات قماش يمكن استخدامها عدة مرات ليس أكثر من 5 جنيهات وبعضها يمكن استخدامها لشهر كامل».



