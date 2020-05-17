بنوك مصر تفعّل قرار عدم التعامل مع العملاء بدون كمامة اليوم

تبدأ فروع نحو 37 بنكا علي مستوي الجمهورية، اعتبارا من اليوم الأحد؛ تفعيل تعليمات اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر؛ بحظر التعامل مع موظفي فروع البنوك بدون ارتداء كمامات أو الأقنعة الواقية.
بحسب التعليمات الصادرة عن اتحاد بنوك مصر؛ فإن تلك التوجهات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، باعتبارها أحد الاجراءات الحمائية داخل الجهاز المصرفي.
أوضح اتحاد بنوك مصر أنه وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري ووزارة الصحة و السكان، الخاصة بتطبيق إجراءات احترازية وحمائية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
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وذكر أن هناك ثقة في تفهم عملاء البنوك بتلك التعليمات الإلزامية حرصًا على الصحة العامة ومنع انتشار ذلك الوباء، مشددا علي ضرورة أن يلتزم العملاء بالإجراءات الرقابية و الوقائية للتيسير عمليات تردد العملاء على فروع البنوك بصورة منتظمة، إذ أنه لن يتم دخول أي عميل بدون كمامة.
وكان البنك المركزي المصري سبق له إصدار تعليمات للبنوك بضرورة التشديد علي الفروع التابعة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة و الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.