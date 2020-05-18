AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا بالغا

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبرييسوس، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرًا عالميًا بالغًا.

وقال جيربيسوس خلال قمة افتراضية عقدتها المنظمة بالاشتراك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني تشي جينبينج: "أزمة كورونا تبرهن أن الاستثمار في القطاع الصحي يجب أن يكون أساس التنمية في المجتمعات".

وأضاف: "نتعهد بالاتسام بالشفافية والمسؤولية حيال التعامل مع جائحة كورونا"، مشددًا على ضرورة ألا تتجاهل الدول توصيات المنظمة بشأن الجائحة. 

وتابع: "فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا بالغا، والمنظمة دقت ناقوس الخطر مبكرا بشأن وباء كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر: كورونا يتحول إلى وباء

الصحة العالمية تحذر من انهيار بعض الدول بسبب كورونا

الصحة العالمية: إنشاء مستشفيات ميدانية في الدول الأكثر تضررا من كورونا

مدير الصحة العالمية يرد على قرار ترامب بتعليق تمويل المنظمة

الصحة العالمية: التوقيت الراهن يتطلب الوحدة للتغلب على فيروس كورونا

الصحة العالمية: نختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

مقترحات برلمانية لسداد ديون السكة الحديد

بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفها

سيتاح للجميع.. الرئيس الصيني يطمئن العالم بشأن لقاح كورونا

إسرائيل تكشف عن ملابسات وفاة السفير الصيني لديها وبكين ترسل محققين

أنا الكابتن 15.. أسامة خليل: شعبية الخطيب هي من جعلته أسطورة.. وبيليه لم يعجبه لاعب في مصر

إثيوبيا تراوغ وتنتهك التزاماتها الدولية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

أطباء يحذرون من "تسونامي أمراض نفسية" بسبب كورونا| تفاصيل