الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا بالغا

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبرييسوس، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرًا عالميًا بالغًا.
وقال جيربيسوس خلال قمة افتراضية عقدتها المنظمة بالاشتراك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني تشي جينبينج: "أزمة كورونا تبرهن أن الاستثمار في القطاع الصحي يجب أن يكون أساس التنمية في المجتمعات".
وأضاف: "نتعهد بالاتسام بالشفافية والمسؤولية حيال التعامل مع جائحة كورونا"، مشددًا على ضرورة ألا تتجاهل الدول توصيات المنظمة بشأن الجائحة.
وتابع: "فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا بالغا، والمنظمة دقت ناقوس الخطر مبكرا بشأن وباء كورونا".