العالم دفع ثمنا باهظا .. جوتيريش ينتقد الدول التي تجاهلت توصيات الصحة العالمية بشأن كورونا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الدول التي تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا.





وقال جوتيريش، خلال اجتماع منظمة الصحة العالمية، إن العالم يدفع ثمنا باهظا لتباين استراتيجيات الدول حيال فيروس كورونا.





ويتي اجتماع منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، وسط مواجهة دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة بشأن تفشي فيروس كورونا، حيث اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بكين بالتستر على جائحة فيروس كورونا، وهي مزاعم ترفضها الحكومة الصينية.





وبدأت جلسة عبر الإنترنت لجمعية الصحة العالمية، اليوم الإثنين في حدث يستمر ليومين، حيث يقال أن مبعوثين من 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية سيدعون إلى إجراء تحقيق في الاستجابة الدولية لفيروس كورونا.





وخلال الجمعية 73 لمنظمة الصحة العالمية، يناقش المشاركون على وجه التحديد كيف تعامل أعضاء هيئة الأمم المتحدة مع انتشار الفيروس المستجد، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 300000 شخص في جميع أنحاء العالم.





ومن المتوقع أن يقود الاتحاد الأوروبي مكالمة دولية إلى جانب عدد من البلدان ، مثل أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والتي ستركز بشكل خاص على الدروس التي ينبغي تعلمها من الوباء.