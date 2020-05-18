قبيل الاجتماع الكبير للصحة العالمية | الصين ترد على مطالب بإجراء تحقيق لمعرفة مصدر كورونا

صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، بأنه من السابق لأوانه إجراء تحقيق فوري للتعرف على اصل انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص على مستوى العالم.





ووفقا لـ موقع "channelnewsasia"، قال المتحدث جاو ليجيان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي ، إن الغالبية العظمى من دول العالم تعتقد أن الوباء لم ينته بعد.





وقالت الوزارة في بيان منفصل إن الرئيس شي جين بينغ سيلقي كلمة بالفيديو خلال مراسم افتتاح جمعية الصحة العالمية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.





وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين، عن سبع حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا، ارتفاعًا بخمس حالات عن اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الصين 82954 حالة ، في حين ظل عدد القتلى دون تغيير عند 4633.





ويأتي اجتماع منظمة الصحة العالمية، الذي يعد أكبر حدث سنوي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، وسط مواجهة دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة بشأن تفشي فيروس كورونا، حيث اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بكين بالتستر على جائحة فيروس كورونا، وهي مزاعم ترفضها الحكومة الصينية.





وبدأت جلسة عبر الإنترنت لجمعية الصحة العالمية، اليوم الإثنين في حدث يستمر ليومين، حيث يقال أن مبعوثين من 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية سيدعون إلى إجراء تحقيق في الاستجابة الدولية لفيروس كورونا والتحقيق في مصدر الفيروس ومسار دخوله إلى البشر.





ومن المتوقع أن يجري الاتحاد الأوروبي مكالمة دولية إلى جانب عدد من البلدان ، مثل أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والتي ستركز بشكل خاص على الدروس التي ينبغي تعلمها من الوباء.





ويطلب مشروع قرار من رئيس منظمة الصحة العالمية "بدء تقييم محايد ومستقل وشامل" لمراجعة الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة من الاستجابة الصحية الدولية المنسقة من قبل منظمة الصحة العالمية بما في ذلك تقييم فعالية الآليات الموجودة تحت تصرف منظمة الصحة العالمية.





ووقعت السعودية والمجموعة الأفريقية التي تضم 54 دولة على القرار - الذي يدعمه الآن 123 عضوا - والذي لا يضع دور الصين فحسب بل أيضا دور قيادة منظمة الصحة العالمية تحت المجهر. على وجه الخصوص ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.