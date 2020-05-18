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أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعظيم سلطات منظمة الصحة العالمية

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:41 م
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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على صالح
دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الاثنين، إلى منح منظمة الصحة العالمية المزيد من السلطات لمكافحة الأمراض الناشئة التي تهدد الصحة العالمية.

وقال مون، في تصريحات أمام الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة على الإنترنت: «يجب علينا تحديث اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية والمعايير الأخرى ذات الصلة وزيادة نفوذها بقوة قانونية ملزمة».


وبموجب قواعد 2005، من المفترض أن تبلغ الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها بسرعة عن أي تفشي للوباء. 

لكن منظمة الصحة العالمية لديها حاليًا نفوذ محدود وتفتقر إلى القدرة على دخول البلدان للتحقيق بدون إذن منها.


وقال مون: "يجب تبادل البيانات المتعلقة بالعدوى بين الدول بطريقة أكثر شفافية ويجب إنشاء نظام إنذار مبكر وآلية تعاون بشكل مشترك".
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