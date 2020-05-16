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أخبار البلد

منظمة الصحة العالمية تعتزم إطلاق منصة للتشارك العلمي حول فيروس «كورونا»

السبت 16/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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أ ش أ
تعتزم منظمة الصحة العالمية إطلاق منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم جبرييسوس مع رئيسي كوستاريكا كارلوس ألفارادو وتشيلي سيبستيان بنييرا أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل طوعي في إنشاء هذه المنصة التشاركية، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم /السبت/.

وقالوا "إن الهدف من ذلك هو إقامة قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي أداة أخرى لمكافحة فيروس (كوفيد-19)؛ الذي أسفر عن وفاة أكثر من 300 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية عام 2019".

وأضافوا أنه يمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة.
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