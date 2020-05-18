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أخبار العالم

دراسة: ارتداء الكمامات الجراحية يقلل انتشار فيروس كورونا بنسبة 75%

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال باحثون إن ارتداء الكمامات الجراحية يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنسبة كبيرة.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وفقًا لدراسة أجراها فريق في هونج كونج، انخفض معدل انتقال فيروس كورونا من خلال الجسيمات المحمولة جوًا أو قطرات الرذاذ من الجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 75٪ عند استخدام الأقنعة.

وقال عالم الأحياء الدقيقة البارز الدكتور يوين كووك يونج من جامعة هونج كونج أمس، الأحد، إن النتائج التي تشير إلى أن فعالية ارتداء الكمامة في تقليل تفشي فيروس كورونا ضخمة.

وقال الدكتور يوين ، الذي ساعد في اكتشاف فيروس السارس في عام 2003 ، إن الدراسة هي الأولى من نوعها، وأن فريقه أجرى الدراسة لأنه  في حين أنه أيد ارتداء الكمامات منذ فترة طويلة شكك قادة العالم، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، في فعاليتها في كبح انتشار عدوى كورونا.

رأت الدراسة أن فريقه يستخدم قفصين لفئران الهامستر في ثلاثة سيناريوهات مختلفة.

أصيبت إحدى المجموعات بفيروس كوونا والأخرى كانت صحية، مع استخدام مروحة لدفع الهواء تجاه الحيوانات المصابة تجاه بعضها لم تظهر عليه أعراض.

وقال الباحثون إنهم وجدوا أنه بدون أي كمامات بين الأقفاص، أصيب ثلثا الهامستر السليم في غضون أسبوع.

ولكن عندما وضعوا كمامات على القفص مع الحيوانات المصابة، انخفض معدل الإصابة إلى ما يزيد قليلا عن 15 ٪. وانخفض معدل الإصابة بحوالي 35٪ عندما تم وضع كمامات على قفص الهامستر السليم.

كما وجدت الدراسة أن الفئرات التي أصيبت بالعدوى مع وجود الكمامة لديهم إصابة أقل وطأة بالفيروس من الذي، أصيبوا بدون وجود كمامة، أي أن الكمامة تلعب دورا أيضا في التخفيف من شدة الإصابة.

وأشار يوين في مؤتمر صحفي إلى أن ارتداء المصابين للكمامة يحمي غير المصابين من العدوى، ويمكن تقليل نقل العدوى بنسبة 50%  عند استخدام الكمامات الجراحية خاصة عندما يرتدي الأشخاص المصابين الأقنعة.

دراسة: ارتداء الكمامات الجراحية يقلل انتشار فيروس كورونا بنسبة 75%
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