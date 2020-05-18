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برلمان

نائب: مطلوب توفير منافذ متحركة لبيع الكمامات الطبية بأسعار مخفضة

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:14 م
كمامات
كمامات
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فريدة محمد

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود نقص كبير في بعض هذه المستلزمات، لا سيّما الماسكات والكحول الإيثيلي، وذلك بسبب تصدير هذه المواد لكثير من الدول الأمر الذي أدى إلى هذا النقص، وأضاف أن قرار الدولة المصرية بوقف تصدير هذه المستلزمات سيسهم في حلّ الأزمة وتوافرها، لأنها الأكثر طلبًا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وأكد بركات فى بيان صحفى له أنه في حالة قيام الحكومة بتطبيق قرار ارتداء الكمامات الطبية للمواطنين سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الكمامات في الأسواق أكثر من ذلك، لذلك يجب توفيرها في جميع المناطق على مستوى الجمهورية وبأسعار عادلة تكون في متناول الجميع ومحاربة كل من يحتكر هذه الأدوات وتغليظ العقوبة لمنع هذه الممارسات بشكل عام، موضحًا أن هناك كمامات طبية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

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وأوضح أنه لتمكين أصحاب الصيدليات من بيع الكمامة بسعر 2 جنيه، فعلى الحكومة إلزام المصانع المنتجة وموزعى المستلزمات الطبية بتوريد الكمامة بسعر 1.60 جنيه للصيدليات، أو إخطارها بقائمة بمصانع المستلزمات الطبية التى ستورد للصيدليات بسعر 1.60 جنيه للكمامة.

كما طالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك للتصدي للارتفاع الملحوظ بأسعارها، وطرح المنتجات في منافذ بديلة متحركة تجوب الشوارع، مع تشديد الرقابة لمنع احتكار أدوات التعقيم سواء الكمامات والقفازات أو الكحول، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها كمامات في الوقت الذى تعد فيه من أهم وسائل وإجراءات الوقاية.
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