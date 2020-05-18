المستلزمات الطبية: 500 ألف كمامة يوميا زيادة في الإنتاج| وأزمتنا ارتفاع سعر الخامات

أكد شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن المصانع بالقطاع الخاص أصبحت تنتج نحو 750 ألف كمامة يوميا منذ ظهور أزمة فيرس كورونا ، مقارنة ب250 الف كمامة قبل الأزمة أى أنه حدث ارتفاع فى الإنتاج بمعدل 500 الف كمامة يوميا، لافتا إلى أن الإنتاج موجهه للسوق المحلي.
وأضاف أن المصانع القائمة تعمل على زيادة خطوط إنتاجها الفترة المقبلة لسد احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض
وأشار إلى أن المصانع الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام فى انتظار المواصفات الفنية والقيلسية الخاصة بصنع الكمامات لادنول فى عملية تصنعها، خاصة مصانع الملابس الجاهزة
ولفت إلى انة بالرغم من أن الكمامات ليس الوسيله الكامله للحماية من فيروس كورونا الا انها هامة لعدم التعرض للمرض فى حاله وجود حاله مرضية
ونوة إلى أن الفترة الحالية تشهد أزمة في ارتفاع اسعار الخامات الخاصة بالكمامات، حيث ارتفعت بنحو 48 ألف دولار لتصل إلى 50 ألف دولار للطن مقارنة بألفي دولار قبل الأزمة
وأضاف عزت، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اتجاة الحكومة لـ تصنيع الكمامات وتصدير الفائض منها من خلال المصانع الحكومية اتجاة جيد، خاصة وان الفترة المقبلة يعتبر قطاع المستلزمات الطبية من الصناعات الواعدة فى للاستثمار.
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ولفت إلى أن مصانع المستلزمات الطبية يمكنها العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون كمامة يوميا خلال الفترة المقبلة ، خاصة بعد دخول مصنعين جدد للقطاع ليصل العدد إلى 10 مصانع جديدة
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وأضاف أن المصانع القائمة تعمل على زيادة خطوط إنتاجها الفترة المقبلة لسد احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض
وأشار إلى أن المصانع الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام فى انتظار المواصفات الفنية والقيلسية الخاصة بصنع الكمامات لادنول فى عملية تصنعها، خاصة مصانع الملابس الجاهزة
ولفت إلى انة بالرغم من أن الكمامات ليس الوسيله الكامله للحماية من فيروس كورونا الا انها هامة لعدم التعرض للمرض فى حاله وجود حاله مرضية
ونوة إلى أن الفترة الحالية تشهد أزمة في ارتفاع اسعار الخامات الخاصة بالكمامات، حيث ارتفعت بنحو 48 ألف دولار لتصل إلى 50 ألف دولار للطن مقارنة بألفي دولار قبل الأزمة