رئيس شعبة المستلزمات الطبية يحذر: من الممكن أن تصاب بكورونا وأنت ترتدى الكمامة..فيديو

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الهدف من ارتداء الكمامة هو الوقاية من الفيروسات، خاصة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المنظمات الطبية أوصت باستخدام الكمامات القماش والتى تحتوى على أكثر من طبقتين.









وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه يجب أن تكون الطبقة المواجهة للفم مصنوعة من القطن لتجنب الإصابة بأى حساسية نتيجة الاحتكاك بين الكمامة وسطح الجلد.





ونوه إلى أنه ارتداء الكمامة يحمى الشخص الذى يرتديا بنسبة 30% فقط ، مضيفًا أنه بالرغم من ارتداء الكمامة من الممكن أن يلتقط الفرد عدوى إذا تعامل مع شخص حامل للمرض وذلك بنسبة 70%.





وأوضح من الممكن ألا يظهر على شخص أعراض المرض ولكنه يكون حامل للفيروس، لذلك ينصح بارتداء الجميع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.