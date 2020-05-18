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وزير التعليم العالي: قدمنا 37 بحثا في التجارب السريرية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مؤكدا أن الاجتماع كان دوريا.

 

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الاثنين، أن الاجتماع مع الرئيس السيسي كان تقييما للوضع، مشيرا إلى أنهم قدموا 37 بحثا في التجارب السريرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أبحاث مصر بشأن كورونا تصل لـ 50% من الأبحاث في الشرق الأوسط، ونعمل مع وزارة الصحة لتطوير لقاحات أو بروتوكولات علاج لكورونا، لافتا إلى أن الحقيقة منذ  بداية الازمة والرئيس متواصل معنا باستمرار وحملنا بعبء ومسؤولية كبيرة لثقته الشديدة في العلماء المصريين وهو ما دفعنا لتشكيل لجنة منبثقة عن توصيات الرئيس وتوجيهاته متخصصة في الأبحاث العلمية.


وأكمل :  استطعنا عبر المراكز البحثية على رأسها القومي للبحوث والجامعات المصرية المتخصصة في علوم  الفيروسات وضع مشروعات لأبحاث متخصصة في الأبحاث السريرية فيما يخص فيروس " كورونا " بلغت 37 بحثًا وهو عدد كبير على مستوى القارة الإفريقية، حيث قدمت القارة بأكملها نحو 51 بحث تملك مصر منها  نحو 37 بحثا منها وعلى صعيد الشرق الأوسط  بلغت إجمالي الأبحاث المقدمة  74 بحثا تستحوذ مصر على 50% من إجمالي أبحاث الشرق الأوسط في المنطقة مقارنة بدول أخرى، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الحراك الكبير في مجال البحث العلمي خلال هذه الفترة  مشيرًا أن الرئيس  إطلع  على نتائج الأبحاث، وهو حريص دائمًا على ذلك وحريص على تقديم الدعم المادي واللوجيستي في هذا الإطار لتنمية واستمرار هذا الحراك.


وأوضح أن وزارة البحث العلمي جزء من التعليم العالي وهذا هو دورها، وثمة تنسيق متكامل وشامل بين اللجان في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة لتنسيق واستجلاب كل ماهو جديد في برتوكولات العلاج.


وأكد أنه تم قصر المستشفيات الجامعية على العاملين وهيئة التدريس فقط، متابعا أن لدينا 13 مستشفى جامعي للعزل استخدمنا ٧ منهم فقط.

 

 

 

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