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الأوقاف: فتح المساجد لنقل تكبيرات صلاة العيد

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن صلاة العيد ستذاع على التلفاز لإشعار الناس بشعائر صلاة العيد، وسيتم فتح المساجد لنقل التكبيرات، رغم تعليق الصلاة من أجل إعلام الناس بتكبيرات صلاة العيد، خاصة أن المصريين لديهم عاطفة كبيرة لإقامة شعائر صلاة العيد.


وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة كبار العلماء أكدت أن الصلاة وراء المذياع أو التلفاز، لا تجوز وغير منطقية، لافتًا إلى أن الصلاة معلقة في المساجد إلى أن يأذن الله بزوال هذه غمة فيروس كورونا.


وأختتم "طايع"، صلاة العيد سوف تقام في مسجد السيدة نفيسة، وسوف يصليها 20 عالم فقط، وسوف تبث للمواطنين عبر التليفزيون، والمنصات الإعلامية.
https://www.youtube.com/watch?v=rujU4lH9Wxk

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