في ثالث أيام تطبيق القرار.. سحب رخص 27 سائقا غير ملتزم بارتداء الكمامات في الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الأجهزة التنفيذية والأمنية متمثلة فى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير إدارة المواقف ورجال المرور للتأكد من تنفيذ القرار رقم 5770 لسنة 2020 م الخاص بوضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامة الواقية، ومن يخالف سيتم تحصيل غرامة مالية تبدأ بـ 100 جنيه وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه.





وخلال اليوم الثالث من تطبيق القرار اطمأن المحافظ من رؤساء المراكز ومدير إدارة المواقف ومدير إدارة المرور بالتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية قبل تحرك السيارات وأثناء سيرها على الطرق الرئيسية بين المحافظات والطرق الفرعية الداخلية التى تربط المراكز والمدن والقرى ببعضها فضلًا عن اجراءات التعقيم للسيارة من الداخل والخارج قبل تسييرها.





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وأمر المحافظ بسحب رخصة ٢٧ سيارة أجرة لعدم التزام سائقيها بارتداء الكمامة الواقية وتوقيع الغرامة المالية عليهم طبقا للقرار إضافة إلى توقيع غرامات على ١٢ شركة بمدينة العاشر من رمضان وإنذارها بالغلق وفقا لقرار اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية لعدم التزام سائقى الأتوبيسات التابعة لتلك الشركات ولا العمال بداخل الأتوبيسات بارتداء الكمامة الواقية.





وأكد المحافظ، تواجد لجان متابعة مستمرة بالمواقف والطرق الرئيسية لمتابعة تعقيم المواقف والسيارات قبل خروجها وبعد دخولها للموقف والتأكد من ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية قبل تحرك السيارة وتحرير محاضر للمخالفين وسحب الرخص وتحصيل الغرامة المالية المقررة بالتنسيق مع إدارة المرور.. حرصا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.





ونبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمرور اليومى على المواقف المتواجدة بنطاق كل مركز ومدينة للتأكد من إلتزام السائقين بإرتداء الكمامة وتعقيم السيارات قبل تحركها للتنقل بين المدن أو المحافظات.





وقام رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمرور على موقف السلام وموقف العاشر وموقف العايد وموقف مصر.





وقام رئيس مركز ومدينة أبوكبير بالمرور على (موقف الزقازيق وموقف القاهرة ومجمع مواقف كفر صقر واولادموسي و الحصوة ومنشأة رضوان وموقف فاقوس).





وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالمرور على مجمع المواقف بالأحرار موقف الزراعة وموقف مشتول وقام رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالمرور على موقف مصر والعاشر وموقف أولاد صقر وموقف الزقازيق وموقف سنجها وتوابعها وقام رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بالمرور على موقف الزقازيق وموقف العاشر وموقف كفرصقر ومواقف الصوفية وتلراك وقصاصين الازهار.



