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محافظات

محافظ الشرقية يناشد المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة القصوى

الأحد 17/مايو/2020 - 02:54 م
تطبيق الإجراءات الاحترازية
تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
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محمد الطحاوي

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين بالإبقاء فى منازلهم وعدم النزول إلا فى الضرورة القصوى وعدم التواجد بالأسواق والأماكن المزدحمة والتكالب على شراء مستلزمات العيد من المواد الغذائية والملابس.


وأشار المحافظ  إلى أننا فى مرحلة صعبه لمكافحة انتشار فيروس كورونا لتقليل فرصة الإصابة بالفيروس ، مما يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع من خلال رفع وعى المواطنين للحفاظ على صحتهم تزامنًا مع  قيام الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الفيروس لكى نمر من تلك المرحلة بأقل الخسائر المادية والبشرية .


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وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بمنع تجمعات المواطنين فى الاسواق العشوائية من خلال تكثيف الحملات المكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لفض الأسواق والسويقات ومطاردة الباعه الجائلين  ورفع الإشغالات حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتطهير والتعقيم للشوارع والأسواق والسويقات بعد فضها باستخدام المطهرات بالنسب التى أقرتها وزارة الصحة  للحد من انتشار الفيروسات وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز بلبيس بفض اسواق( سوق البلاشون / سوق غيته) وسويقات فى كلا من فض سويقه سندنهور بوحدة العدليه /  سويقه قريه السعادات بوحدة كفر أيوب/ سويقه اولاد مهنا بوحده اولاد سيف) و( مطاردة باعه جائلين بالزوامل وقامت رئاسة مدينة القرين بفض سويقة عشوائية بميدان الشيخة حمدة وتم طرد الباعة الجائلين وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم  بفض سوق بقرية منشاة صهبرة التابعة للوحدة المحلية بصهبرة كما تم فض سويقة بقرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة .


كما قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بفض سويقة المدينة باولادصقر  ( سويقة المدينه ) و سويقة الوحده المحليه بزور ابو الليل وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسعود بفض سوق الأحد بعليوة نطاق الوحدة المحلية بسعود كما قامت الوحدة المحلية بسماكين الغرب بفض سوق الأحد بسماكين الغرب ، كما قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفض سوق واحد الصالحيه التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق نطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد .


كما قامت الوحدة المحلية بالناصرية بفض سوق الأحد بقرية الناصرية نطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد وقامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بفض سويقه بعزبة الأربعين التابعة للوحدة المحلية بالقصبي شرق نطاق  رئاسة مركز ومدينة الحسينية وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد .


وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بفض ومنع سويقة طوخ بالوحدة المحلية بطوخ وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح  وشرطه المرافق وقسمى الإشغالات والازالات بفض الاشغالات بشارع سعد زغلول وتم تفرقة الباعه الجائلين وذلك لعدم انتشار الأوبئة والامراض بين المواطنين.

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