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برلمان

بـ 2 جنيه فقط وعلى بطاقات التموين.. طلب إحاطة أمام الحكومة لتوفير الكمامات الطبية

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:00 م
الكمامات الطبية
الكمامات الطبية
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عبد الرحمن سرحان
أعلنت النائبة إبناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، مشيرةً إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخذاها قبل تطبيق القرار.

وأوردت النائبة إيناس عبد الحليم، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، ضرورة توفير الكمامات الطبية للمواطنين بأسعار جيدة لا تزيد عن 2 جنيه، إضافة إلى توفيرها على بطاقات التموين مجانًا.


وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فترة فيروس كورونا من الواضح أنها ستطول، ولذا يجب أن يكون هناك دعم كافي من الحكومة لأسعار الأدوات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار الفيروس.

ولفتت الدكتورة إيناس عبد الحليم إلى أن هناك فئات لا تسطيع شراء الكمامات الطبية، لاسيما لو كان ضمن أسرة تضم أكثر من فرد وتحتاج كلها إلى كمامات، ومن ثم يجب توفيرها على بطاقات التموين لجميع أفراد الأسر المسجلين، على أن توفر احتياجاتهم منها طوال الشهر.

وأشارت إيناس عبد الحليم إلى ضرورة توفيرها مجانا في وسائل المواصل العامة، والتي تكون أكثر عرضة لانتقال فيروس كورونا وتفشيه بين الركاب، مع التأكيد على تطبيق القانون على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية، والمنتظر إقرارها ضمن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

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