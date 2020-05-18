آخر كلام.. علماء يكشفون: فيروس كورونا مخلق معمليًا.. تفاصيل

مازالت الأبحاث حول أصل فيروس كورونا ونشأته مستمرة، بين كونه فيروس ناتج عن الطبيعة أو أنه معد معمليًا، ولكن كفة أخر الأبحاث جاءت لصالح أن الفيروس مصنع وليس طبيعيًا.





وأشارت دراسة علمية أعدتها جامعة كولومبيا البريطانية وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية، أنه ليس هناك أدلة تشير إلى أن الفيروس جاء من الطبيعة، بحسب ما نشر موقع "الحرة".













وأوضحت الدراسة أنه الفيروس تم تخليفه معمليًا لأنه يستهدف الإنسان، وتم تكييف الفيروس للانتقال إلى الإنسان، وما يثير القلق بشكل كبير هو ظهوره المفاجئ وانتشاره بهذه السرعة .





وأكدت الدراسة أن التركيب الجيني للفيروس لا يشتمل على أدلة تفيد أن الفيروس انتقل من وسيط حيواني أو أنه تطور داخل جسم الإنسان، وإنما هناك احتمال بأن يكون الفيروس انتقل من حيوانات وبعضها داخل المختبر.













و أوضحت الدراسة أن العمل عليها مازال جاريا للتوصل إلى نتائج سليمة وصحيحة، حول أصل الفيروس وانتشاره حتى يمكن تجنب انتشار هذه النوعية من الفيروسات المصنعة مستقبليًا.





وكانت أصابع الاتهامات قد أشارت نحو الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنها وراء الوباء العالمي وكلمة السر معامل ووهان الصينية.