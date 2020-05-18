عيد إيه والناس بتموت.. رجل بميكروفون يحذر الناس من كورونا | فيديو

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تشهد الشوارع زحام شديد من قبل المواطنين بالمناطق المختلفة وتكالب الكثيرون على محال الملابس لشراء ملابس العيد ومأكولات العيد كالكعك والبسكويت كعادة الشعب المصري في هذه الأوقات من كل عام، رغم وجود فيروس كورونا المستجد بيننا.





مشهد الزحام بهذا الشكل وتقارب الأشخاص من بعضهم البعض دون أخذ الاحتياطات اللازمة، دفع رجل لحمل ميكرفون والسير في الشارع وهو يحذر الناس من أضرار تلك التجماعات وما ستؤول إليها.









"احنا كده بنتاجر بأرواحنا في مكان ضيق زي ده وأعداد بالشكل ده من غير تدابير احترازية، يبقى داخلين على كارثة" كانت هذه كلمات الرجل الذي حمل على عاتقه مسئولية توعية المواطنين بما نعيشه حاليًا من أوقات عصيبة.





وأكمل الرجل في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا عايز اقول حاجة ومحدش يزعل مني.. حد فيكم ليه نفس للعيد، في حد منكم حس بشهر رمضان، اتحرمتم من المساجد واتحرمتم من الكنائس، ولسه عايزين تنزلوا تشتروا هدوم عيد".









بنفس النبرة الحاسمة استطرد الرجل في ذكر 4 حالات وفاة وقعت بالشارع الذي يسير به في حي العمرانية: "فين العيد والناس بتموت، عيد إيه وكحك إيه، حتى صلاة العيد مش هنصليها".





وتساءل الرجل الذي لم يتبين اسمه والذي يبددو عليه أنه تابع لإحدى الهيئات المسئولة عن الوقاية من فيروس كورونا:" هتفوقوا امتى، عقولكم بقيت فين، الوضع صعب جدًا".