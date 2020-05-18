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منوعات

إنتاج لقاح من التبغ للوقاية من فيروس كورونا.. تفاصيل

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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نهى حمدي
قررت إحدى الشركات خوض سباق تجربة إنتاج لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ولكن بطريقة مختلفة عن باقي الجهات الأخرى.

وتقوم الشركة بعمل لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، مكونه الأساسي هو التبغ، على أن يتم تجربته في البشر في وقت مبكر من الشهر المقبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتستخدم شركة Kentucky BioProcessing (KBP) التابعة لشركة بريتيش أميركان توباكو للتكنولوجيا الحيوية ، نباتات التبغ لصنع اللقاح ، المشتق من التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2.

وأشارت  الشركة إلى أن هذه الطريقة تولد اللقاح بشكل أسرع بكثير من التقنيات الأخرى، موضحة أن تركيبة اللقاح التي يتم تطورها تظل مستقرة في درجة حرارة الغرفة، على عكس اللقاحات التقليدية التي غالبًا ما تتطلب التبريد.

وأضافت الشركة المصنعة أن اللقاح لديه القدرة على تقديم استجابة مناعية فعالة في جرعة واحدة، ووفقا لشركة بريتيش أميركان توباكو، فإن اللقاح يخضع لتجارب ما قبل السريرية منذ أبريل، مع نتائج أولية إيجابية.

وعلى هذا النحو، فإن اللقاح جاهز الآن للتقدم إلى المرحلة التالية التي ستكون المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية في انتظار إذن إدارة الغذاء والدواء البريطانية.
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