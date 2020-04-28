AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو مريض فيروس سي اعرف موقفك الصحيح من الصيام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:00 ص
نصائح لمريض فيروس
نصائح لمريض فيروس سي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
فى ظل انتشار الفيروسات، لا يعرف مريض فيروس سي أهم النصائح حول صيامه ويتساءل كثيرة، ما هى أفضل الأطعمة التى يمكنه تناوله وهل يستطيع الصيام ام لا وهل الصيام أمن على صحته، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف الاتي. 

حذر الدكتور "أحمد صبرى " أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة مريض فيروس سى من الصيام وذلك لحاجته إلى الراحة التامة والتغذية السليمة لرفع مستوى السكر الذى يميل إلى الانخفاض فى الحالات الشديدة فلا صيام له. 

وقال إن مريض فيروس سي عليه استشارة الطبيب المختص قبل لصيام والالتزام بالتعليمات. 

وقدم "خبير التغذية " فى تصريحات خاصة لـ(صدى البلد ) بعض النصائح الغذائية لمرضى فيروس سي وهي كالتالي :
 
تناول الأغذية الغنية بمواد الأكسدة مثل البروكلي والجزر والفواكه والخضراوات الطبيعية والأسماك الطازجة وشدد على أهمية نظافة الطعام والتأكد من غسله بقليل من الخل لبضع دقائق ثم شطفه قبل الطهي أو تناوله .

ونصح بأهمية تناول " الخرشوف ،الفجل ‘الكرفس ، الحمص، الزعتر " يوميا فهما منشط جيد للكبد مشيرا إلى أهمية تناول الألياف الورقية الطازجة مثل الكرنب والثوم والبصل والحبوب الكاملة والفواكه وذلك لمحاربة الإمساك .

وشدد " خبير التغذية " على الابتعاد التام عن تناول الأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والمخللات والوجبات الدسمة وشدد على تناول الطعام المطبوخ أو المسلوق ببطء وتقسيم الوجبات على أجزاء لعدم الشعور بالتخمة والتعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية تكشف فوائد ريجيم الصيام المتقطع.. فيديو

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

7 أطعمة للقضاء على الاحتقان والرشح

البصل والفجل.. أطعمة تحميك من نزلات البرد

توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص صوم رمضان وسط تفشي كورونا

الصحة العالمية توجه نصائح لصيام رمضان بشكل آمن في ظل تفشي كورونا

ترشيحاتنا

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

ياسمين عبد العزيز تتألق مع ابنتها.. شاهد

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

بنسبة 5%.. الحكومة ترفض زيادة الأجر الأساسي لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور

أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور