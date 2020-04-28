لو مريض فيروس سي اعرف موقفك الصحيح من الصيام

فى ظل انتشار الفيروسات، لا يعرف مريض فيروس سي أهم النصائح حول صيامه ويتساءل كثيرة، ما هى أفضل الأطعمة التى يمكنه تناوله وهل يستطيع الصيام ام لا وهل الصيام أمن على صحته، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف الاتي.





حذر الدكتور "أحمد صبرى " أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة مريض فيروس سى من الصيام وذلك لحاجته إلى الراحة التامة والتغذية السليمة لرفع مستوى السكر الذى يميل إلى الانخفاض فى الحالات الشديدة فلا صيام له.





وقال إن مريض فيروس سي عليه استشارة الطبيب المختص قبل لصيام والالتزام بالتعليمات.





وقدم "خبير التغذية " فى تصريحات خاصة لـ(صدى البلد ) بعض النصائح الغذائية لمرضى فيروس سي وهي كالتالي :

تناول الأغذية الغنية بمواد الأكسدة مثل البروكلي والجزر والفواكه والخضراوات الطبيعية والأسماك الطازجة وشدد على أهمية نظافة الطعام والتأكد من غسله بقليل من الخل لبضع دقائق ثم شطفه قبل الطهي أو تناوله .





ونصح بأهمية تناول " الخرشوف ،الفجل ‘الكرفس ، الحمص، الزعتر " يوميا فهما منشط جيد للكبد مشيرا إلى أهمية تناول الألياف الورقية الطازجة مثل الكرنب والثوم والبصل والحبوب الكاملة والفواكه وذلك لمحاربة الإمساك .



