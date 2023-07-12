اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة أضرار تناول المانجو فهى من أشهر الفواكه فى العالم وأكثرها شعبية وبالفعل فتناولها بشكل مفرط أو لبعض المرضى يسبب أضرار صحية عديدة .

وتحدث أضرار تناول المانجو للأصحاء عند الإكثار من تناولها حيث تسبب مشاكل في المعدة مثل الإسهال وعسر الهضم وآلام المعدة .



قد يعاني بعض الأشخاص من ألم في الحلق أو حساسية بعد تناول أنواع معينة من المانجو، وإذا واجهت أي ردود فعل سلبية تجاه المانجو، فتوقف عن تناوله واتصل على الفور بالطبيب .

ونعرض لكم فى هذا التقرير أضرار تناول المانجو على المرأة الحامل ومرضى السكري وتأثيرها بالتفصيل على الكلى .

أضرار المانجو الأخضر

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة أضرار المانجو الأخضر حيث أن البعض يحب تناولها غير ناضجة وفى الحقيقة فإن كمية صغيرة منها لا تسبب أضرار ولكن الإكثار منها يتسبب فى حدوث أضرار تناول المانجو الخضراء التالية:

تصاب بآلام في المعدة من تناول الكثير من المانجو الأخضر

ارتفاع مستويات السكر في الدم عند الاكثار من المانجو

اضطرابات المعدة:يسبب المانجو الأخضر اضطرابات في المعدة إذا أفرطت في تناوله

تهيج الحلق . إذا شربت الماء البارد بعد ذلك مباشرة أو تعانى من حساسية في الحلق تجاه بعض الفواكه، لن يتم تحفيزها إذا كنت لا تأكل الكثير من المانجو غير الناضجة أو تشرب الماء البارد مباشرة بعد تناول واحدة.

تهيج المعدة وعسر الهضم: لن يحدث هذا إلا إذا تناولت أكثر من مانجو غير ناضج يوميًا



أضرار المانجو للحامل

ترغب النساء خاصة حديثات العهد بالأمومة فى معرفة أضرار المانجو للحامل فهى تسبب فى بعض الحالات مشاكل جانبية رغم أنها فى الأساس تحتوى على عناصر مفيدة .

الإسهال

أضرار تناول المانجو بكثرة يمكن أن يؤدي إلى الإسهال الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

سكري الحمل

يحتوي المانجو على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يعرض الأمهات الحوامل لخطر الإصابة بمرض السكري.

زيادة الوزن

المانجو مصدر غني للكربوهيدرات التي يمكن أن تضيف إلى وزنك المتزايد بالفعل أثناء الحمل.

ردود الفعل التحسسية:

قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي عند ملامستهم لجلد الفاكهة.،لذلك إذا كنت تعانين من "حكة المانجو" ، تجنبي تناول المانجو أثناء الحمل.

حمل



أضرار المانجو على الكلى

يبحث الكثير من الأشخاص عن أضرار المانجو على الكلى وفى الحقيقة هي مفيدة لبعض أمراض الكلى ومضر للبعض الأخر ومفيدة للأصحاء

المانجو و الأصحاء

تتمتع المانجو النيئة بمذاق أقوى. المانجو الخام غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة المختلفة. تحتوي المانجو الخام أيضًا على مواد مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، وهذه العناصر الغذائية الموجودة في المانجو النيئة مفيدة للكلى لأنها تلعب دورًا وقائيًا لأمراض الكلى.

أمراض الكلى المزمنة

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن ، فمن المستحسن أن يضع في اعتباره عدد المانجو التي يستهلكها لأنه غني بالمعادن مثل البوتاسيوم لإن حالة الكلى التي تنظم مستويات المعادن لن تكون في أفضل حالاتها ويحدث ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم.

منع حصى الكلى

المانجو غني بالسيترات مما يساعد في منع حصوات الكلى والسترات الموجودة في المانجو مفيدة في منع تكوين المواد الكيميائية التي تسبب حصوات الكلى، بالنسبة للمرضى الذين يعانون منها بالفعل ، فإن تناول المانجو ليس مشكلة وقد يكون مفيدًا في حالتهم مع عدم الإفراط في تناولها للوقاية من أضرار تناول المانجو.

امراض الكلى



أضرار المانجو على مرضى السكر

يتحير كثيرون عند قراءة تقارير عن أضرار المانجو على مرضى السكر فالبعض يتحدث عن خطورتها والأخر يؤكد فوائدها للمصابين بهذا الداء والحقيقية أنها سلاح ذو حدين لذا من المهم معرفة الأضرار ومتى تكن مفيدة



المانجو الناضجة غنية بشكل خاص بالكربوهيدرات ، لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى بسبب مرض السكري ، من المهم الحد أو تجنب الفواكه التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم معدل امتصاص الجلوكوز في الدم لتجنب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم



يحتوي نصف كوب من مكعبات المانجو على حوالي 70 سعرة حرارية معظمها يأتي من السكرلذا استشر الطبيب قبل تناول المانجو.



ويحصل مرضى السكري على بعض الفوائد عند تناول المانجو بكميات محدودة وبشكل غير يومي فبحد أقصى 3 شرائح فى اليوم ويفضل اختيار الأنواع التى تحتوى على نسبة سكر منخفضة وتساعد المانجو فى محاربة الكوليسترول الذي يعد من أهم العوامل المسببة لحدوث المضاعفات لمرضى السكري



مرض السكري

أدوية تتفاعل معها المانجو



تمنع المانجو إنزيمات السيتوكروم P450 ، والتي من المعروف أنها تستقلب بعض الأدوية مثل الوارفارين ، بروبرانولول ، الثيوفيلين ، إلخ. يمكن أن يؤدي تثبيط هذه الإنزيمات إلى تغيير تركيز الدم للأدوية التي يتم استقلابها عن طريق هذا المسار، لذلك يجب عليك دائمًا طلب مشورة طبيب حول التفاعل المحتمل للمانجو الخام مع الأدوية الأخرى

المصادر

pharmeasy

dharmakidney

