علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

يعاني الجميع ارتفاع درجات الحرارة ويشعر بانخفاض الطاقة ويتعرض البعض لمشاكل الضغط والإغماء والإجهاد الحراري .. ولكن هل تعلم أن له علاقة بالإصابة بحصوات الكلى؟

ووفقا لما جاء فى موقع ميديكال إكسبريس يتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى مشاكل صحية عديدة أكثر مما يتوقع معظمنا وبالفعل لها دور فى زيادة حدوث حصوات الكلى



وتكمن علاقة الصيف بـ حصوات الكلى في التسبب فى زيادة التعرض للتعرق وفقدان السوائل من الجسم وبالتالي يزيد تركيز الأملاح في الجسم خاصة فى أوقات ارتفاع درجات الحرارة الشديد، وهو أهم أسباب تكون حصوات الكلى.

حصوات الكلى

ورغم أن احتمال الإصابة بـ حصوات الكلى يزداد أثناء ارتفاع درجات الحرارة إلا أنه يمكن اتخاذ خطوات لمنع تكونها عن طريق تقليل تركيز الأملاح وزيادة شرب الماء وإجراء تغييرات صغيرة على نظامك الغذائي.

وهناك عوامل أخرى غير ارتفاع درجات الحرارة تزيد من تكون حصوات الكلى، أهمها: التاريخ العائلي، لأمراض الكلى الكامنة، والسمنة، ومرض السكري، والخيارات الغذائية، والجفاف المزمن، وأمراض الأمعاء الالتهابية.