بسبب ارتفاع الحرارة.. ذوبان الجليد في جبال الهيمالايا تهدد حياة مليار شخص

أفاد تقرير العربية بقدوم خطر بأنهيار الهيمالايا الجليدية مع نهاية القرن وذلك بسبب أرتفاع درجة حرارة الأرض.

حذر تقرير من أن الأنهار الجليدية في منطقة هندوكوش بجبال الهيمالايا قد تفقد ما يصل آلى ٧٥% من جحمها بحلول نهاية القرن، وذلك بسبب أرتفاع درجة حرارة الكوكب ١،٥ إلى درجتين مئوية.

ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا قد يؤدي إلى حدوث فيضانات خطيرة ومن المرجح أن تبلغ تدفقات المياه ذروتها في أحواض الأنهار بحلول منتصف القرن، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على أكثر من مليار شخص يعتمدون على إمدادات هذه الانهار من المياه.