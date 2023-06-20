فيضانات مدمرة.. ذوبان الجليد في جبال الهيمالايا يهدد حياة 1.6 مليار شخص

حذر العلماء من أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا قد تفقد ما يصل إلى 75 ٪ من جليدها بحلول نهاية القرن بسبب تغير المناخ.

تسارع فقدان الجليد في المنطقة، التي تشمل إيفرست، بنسبة 65٪ خلال عام 2010 مقارنة بالعقد السابق، وفقا للتقرير الذي نشره مؤخرا المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال في كاتماندو.

وقد يؤدي ذلك إلى فيضانات مدمرة يتبعها جفاف شديد يؤثر على 240 مليون شخص يعيشون في المناطق المحيطة.

وتمتد سلسلة جبال الهيمالايا 3500 كيلومتر عبر أفغانستان وبنغلاديش وبوتان والصين والهند وميانمار ونيبال وباكستان.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير، عالم البيئة فيليبوس ويستر: "نحن نفقد الأنهار الجليدية، ونفقدها في غضون 100 عام".

ووفقا للتقرير، فإنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أو 2 درجة مئوية قبل مستويات ما قبل الصناعة، فإن فقدان الجليد في المنطقة سيكون حوالي 30-50٪. عند 3 درجات مئوية من الاحترار، والذي يعتبر عموما المسار الذي ستحققه سياسات المناخ الحالية، ستفقد الأنهار الجليدية الشرقية في هيمايلان في نيبال وبوتان 75 ٪ من جليدها.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العالمية للسنوات بين 2023 و 2027 أكثر دفئا بين 1.1 و 1.8 درجة مئوية من متوسطات 1850-1900 ، كما تقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقال خبير المناخ البروفيسور سليم الحق في التقرير: "في جميع الركائز الثلاث للعمل المناخي، في التخفيف والتكيف والخسارة والأضرار، نحن في طريق مسدود أو نسير في الطريق الخطأ… عواقب التقاعس تتسارع يوما بعد يوم.”

كما حذر التقرير من أن تدفق المياه الجليدية إلى أحواض الأنهار الـ 12 في المنطقة من المرجح أن يصل إلى ذروته بحلول منتصف القرن، حيث سيكون لهذا عواقب وخيمة على 1.6 مليار شخص يعتمدون على هذا كمصدر للمياه، حيث تجف المصادر، مما يؤدي إلى ندرة مياه الشرب ومشاكل في ري المحاصيل.