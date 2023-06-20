سفير الهند لدى روسيا: لن نغير موقفنا من الأزمة الأوكرانية

قال سفير الهندي لدي روسيا، أجاي مالهوترا، إنه من غير المرجح أن يتغير موقف الهند بشأن الوضع في أوكرانيا بعد قيام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة الولايات المتحدة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح مالهوترا أن الهند قوة ناشئة من جديد ذات سياسة خارجية تتميز باستقلال الحكم والعمل، وهذا أيضا يوجه موقفنا تجاه الأزمة الأوكرانية التي كان نهج الهند فيها ناضجًا ومتوازنًا بشكل جيد، مشيرا إلى أن نيودلهي كانت تدعو إلى السلام والحل عبر المفاوضات منذ البداية.

وأضاف: "بينما أعطت الهند الأولوية لمصالحها الوطنية الخاصة، شجعت الهند على إنهاء الحرب مبكرًا وعلى الدبلوماسية والحوار للتوصل إلى حل يعالج بشكل شامل المخاوف الأمنية طويلة الأجل لـ روسيا وأوكرانيا"، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن يتغير موقف الهند بشأن هذا بسبب زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الولايات المتحدة.

وأكد السفير الهندي لدي روسيا على أن الهند تعمل من أجل مصلحتها أولاً وقبل كل شيء.

وأضاف أن الهند تتمتع بموهبة جيدة بما فيه الكفاية بكل معنى الكلمة، حتى لا تكون من أتباع المعسكر أو تعمل ككيان موازنة إقليمي لأي شخص.

وبدأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارة إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة سيقيم اليوم العالمي لليوجا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وسيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين في واشنطن وسيلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.