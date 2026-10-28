بريطانيا و3 دول أوروبية تبدأ مفاوضات لإطلاق آلية دفاع متعددة الأطراف بحلول 2027

أعلنت بريطانيا وهولندا وفنلندا وبولندا اليوم /الأربعاء/ بدء المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية لآلية الدفاع متعددة الأطراف، بهدف تعزيز التعاون العسكري وتنسيق المشتريات الدفاعية المشتركة، مع استهداف بدء تشغيل الآلية خلال عام 2027.

وذكرت الدول الأربع، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية اليوم، أنها تعمل مع شركائها على تطوير آلية الدفاع متعددة الأطراف لتجميع الطلب على المعدات الدفاعية وتسهيل عمليات الشراء المشترك بين الدول المشاركة.

وأوضح البيان أن تعزيز التعاون بين الحلفاء من شأنه دعم تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق قيمة أكبر مقابل زيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب خفض التكاليف وتوفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار للشركات العاملة في الصناعات الدفاعية.

وأضافت الدول الأربع أن هذه الآلية ستساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز القدرات المشتركة لحلف شمال الأطلسي، بما يضمن تلبية الاحتياجات العسكرية للدول الأعضاء المشاركة.

وأكد البيان أن بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية سيُجرى مع مراعاة الإجراءات الوطنية الخاصة بكل دولة، مع الحفاظ على الهدف المتمثل في دخول الآلية حيز التشغيل خلال عام 2027.