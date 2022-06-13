أبرزها حكة الجلد.. تعرف على أضرار المانجو

المانجو من الفاكهه المميزة في الصيف ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح ، ولكن مليئة بالقيم الغذائية بما في ذلك فيتامين أ ، ب ، ج ، هـ ، ك ، والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

يحتوي المانجو أيضًا على ألياف غذائية بريبايوتك تساعد على تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ومع ذلك ، هناك بعض الآثار الجانبية للمانجو عند تناول أكثر من واحد.

أضرار المانجو

حساسية اللاتكس: كن حذرًا إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة اللاتكس لأن بروتينات المانجو تشبه تلك الموجودة في مادة اللاتكس، قد يسبب حكة في الجلد وخلايا النحل أو حتى الحساسية المفرطة التي يمكن أن تسبب تورم الحلق وصعوبة شديدة في التنفس.

ارتفاع نسبة السكر في الدم: يجب على مرضى السكر تجنب تناول أكثر من حبة مانجو لأنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، الفاكهة في الغالب من الكربوهيدرات، من الصعب تصديق ذلك ، ولكن حتى سكريات الفاكهة الطبيعية قد تعمل مثل السكر المكرر بكميات كبيرة.