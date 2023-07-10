الأشد منذ 100 ألف عام.. تعليق لميس الحديدي على الموجة الحارة

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن موجة الطقس السيء التي تشهدها مصر حالياً بالاخص في هذا الاسبوع هي موجة حارة عالمية ، ومن المتوقع أن تتجه لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، وهو الاسبوع الاكثر سخونة في العالم على مدار 100 ألف سنة ".

وأضافت لميس الحديدي ، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON: أن درجة الحرارة في الكوكب زادت عن معدلاتها بمقدار 1.5 فكوكب الارض حار، ودرجة حرارته عالية جداً ، والتغيرات المناخية واقع نشهده، و لا يتحرك المجتمع لمواجهته إلا في المؤتمرات الدولية الولايات المتحدة والهند تشهدان معدلات وفيات عالية والوضع صعب جداً والصين تتوقع موجة حارة غير مسبوقة .



واصلت لميس الحديدي ، أن : " الشرق الاوسط سجل ايضاً في بعض المناطق إرتفاعات غير مسبوقة مثل مدينة " الوادي " الجزائرية، و التي سجلت العظمى فيها خمسين درجة مئوية، ايضاً من المتوقع أن تشهد منطقة الخليج ارتفاعات في درجات الحرارة تتجاوز الخمسين، وفي مصر سوف نشهد إرتفاعات كبيرة في درجات الحارة وتباين كبير بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة نتيجة عوامل كثيرة ".



التغيرات المناخية



أكملت لميس الحديدي ، : موجة من التغيرات المناخية صعبة والناس تخلي باله لان كوكب الارض في حالة غليان من إرتفاع درجة الحرارة ".