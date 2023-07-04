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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي ناعية علاء عبد الخالق: رحل سريعا مثل طيارة ورق.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

نعت الإعلامية لميس الحديدي المطرب  علاء عبد الخالق قائلة، إن الراحل أيقونة من أيقونات جيل التسعينيات، وهو الجيل الذ ارتبطنا بموسيقاه وأغانيه.

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON:: "أشعر بوجع شديد أني بنعي الفنان القدير علاء عبد الخالق.. مين ينسى  طيارة ورق وهو كان كده فعلاً كان خفيف ورحل بسرعة شديدة. 

وعن ذكريات بداية تعارفها عليه برفقة زميل الدراسة الفنان هشام عباس في الجامعة الأمريكية قالت: "أنا أعرفه من أيام دراستي في الجامعة الأمريكية كان بيعمل حفلات عندنا وبدأت صداقتنا  مع هشام عباس زميلي في الجامعة في ذلك الحين وتحولت علاقتي به أنا وهشام عباس لصداقة قوية وبقى يقرأ لنا الأغاني وكان يزورنا.. كنا صغيرين وكان بالنسبة لنا نجم كبير وكانت علاقة صداقة.. كان فيه مشاعر جميلة".

 

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