منى عبد الغني ناعية علاء عبد الخالق : فقدنا فنانا دمث الخلق رائع الصوت

نعت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني الفنان القدير علاء عبد الخالق قائلة : " فنان دمث الخلق ورائع الصوت رحمه الله انا بدأت معه في الدراسة في معهد الموسيقى قبل أن نجتمع في فريق الأصدقاء وهو من عرفنا على الموسيقار عمار الشريعي".

وتابعت خلال مداخلة مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة: ON:" : مكنش عنده مرض خبيث كما ذكرت بعض المواقع كان يعاني من إتهابات في الاعصاب أدت لضعف البصر وإرتعاش الصوت ".

وعن سر الاختفاء قالت عبد الغني: في طبعه الاصلي كان راجل بيتوتي بيحب بيته واسرته ولما تعب قفل على نفسه شوية لان عايز الناس تشوفه زي ماهو في صورته الاصلية قبل المرض ".

وعن أفضل الاغاني التي تحبها له قالت : " أغنية " الحدود" لانها أغنية عن مصر والمصريين في الخارج لسه لما بيسمعوا الاغنية بيعيطوا وكان لدينا حلم ومشروع لاعادة تراث الاغاني بتاعتنا لكن القدر لم يسعفه وإسترد الله وديعته".

أكملت : " فقدنا فنان وإنسان قلبه ابيض فله ومهذب عمره ماقال لفظ وحش ولما كان طالب يقول لفظ وحش في الاكاديمية كان يقله إحترم نفسك "

وذكرت ان الراحل عاش طفولته يتيماً وهذا أحد أهم اسباب الحزن في صوته في أغانيه .