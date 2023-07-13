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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تروي العطش وتلطف الجسم.. أطعمة طبيعية تغنيك عن الماء في حر الصيف

صدى البلد

شهدت البلاد اليوم طقسا شديد الحرارة على كافة الانحاء، ومع مواجهة حرارة الصيف المرتفعة،
تجد صعوبة  ومشاكل فى الهضم  لتناول بعض الأطعمة فى الصيف، وبالتالي يحدث الجفاف ونقص السوائل في الجسم.

 ويعتقد البعض أن المشروبات الباردة هي الحل لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة، لذلك سوف نستعرض الأطعمة التي يستحب تناولها وبها نسبة كبيرة من السوائل التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الحيوية وفقاً لموقع"Eatingwell"

 

أطعمة صحية ومفيدة ترويك عن عطش الصيف:

 

البطيخ:


يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تصل إلى 90%، بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة  لذا فهو الاختيار الأمثل لترطيب الجسم في الصيف، كما أنه يحتوي على نسبة جيدة من السكريات المفيدة لصحة الجسم، إذ تمده بالطاقة، وتشعره بالحيوية، وبالتالي تقليل فرص الشعور بالتعب والخمول.

 

الخيار:

يعد الخيار من أكثر الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف التي تعمل على ترطيب الجسم في الطقس الحار والوقاية من الجفاف، وتقليل الشعور بالعطش، فضلًا عن احتوائه على البوتاسيوم والألياف التي تحافظ على نسبة الماء في الجسم.

 

الكنتالوب والشمام:

يحتوي الكنتالوب والشمام على نسبة كبيرة من الماء، الذي يخفض من حرارة الجسم، كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم الذي تزيد مستوياته عند ارتفاع درجات الحرارة، الذي يتسبب الشعور بالصداع.


الزبادي:

يمكن لنظام غذائي غني بالبروبيوتيك مثل الزبادي أن يدعم صحة الأمعاء أثناء موجة الحر.
تساعد البكتيريا الجيدة، التي تسمى البروبيوتيك، في الهضم لأنها توجد في معدتك، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبادي على الكثير من الكالسيوم؛ الذي يدعم بطانة المعدة الصحية ويشجع حركة الأمعاء المنتظمة.


الطماطم:

تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من الماء اللازم لترطيب الجسم، فضلًا عن غناها بالأملاح التي تسهم في الحفاظ على نسبتها في الجسم، وتعويض ما تم فقده من سوائل عن طريق التعرق

 

الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية الخضراء المعروفة باسم "الخضروات الصليبية"، تحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء ومليئة بالعناصر الغذائية المختلفة، وتشمل: الخس والسبانخ والقرنبيط و والكرنب والبروكلي.


الفواكه الحمضية:

مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات التي تعمل بصورة كبيرة على خفض حرارة الجسم وتحافظ على البشرة بسبب احتوائها على نسبة عالية من فتامين C.


التفاح:

التفاح غني بالألياف التي تحافظ على نسبة الماء في الجسم، فضلًا عن غناه بالأملاح، كما أن التفاح من الفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة اللازمة لتقوية المناعة.


اللبن الرائب:

يحتوي اللبن على نسبة مياه مرتفعة ترطب الجسم، وتزيل حرارته، وتعمل على زيادة البكتيريا النافعة في الجسم، وتعطي شعوراً بالشبع.

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