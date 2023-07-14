لا تتهاون.. مضاعفات جرثومة المعدة تسبب السرطان

جرثومة المعدة نوع من البكتيريا التي تُعرف علميا باسم (H. pylori)، تخترق الجسم لتنمو في الجهاز الهضمي، مسببة تقرحات في بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة ، وتؤدي جرثومة المعدة إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي مسببة الشعور بعدم الراحة، كما يمكن أن تسبب مضاعفات على المدى الطويل، والكثير يتساءل ما هي جرثومة المعدة؟ وكيف تنتقل؟ وهل تؤدي لسرطان المعدة؟ وسوف نجيب على كل هذه التساؤلات،وفقا لموقع"Everyday health"

هل تسبب جرثومة المعدة السرطان؟



بالنسبة للغالبية العظمى من الحالات، فإن جرثومة المعدة لا تسبب الإصابة بالسرطان، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات وتورم وألم على المدى الطويل، وتجعل المريض أكثر عرضة لقرح المعدة، ومن ثم تزداد فرص الإصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون السبب وراء ذلك إلى وجود أنواع معينة من الجرثومة ووفقا لأبحاث نشرت عام 2018، تصيب جرثومة المعدة حوالي 44% من الأشخاص حول العالم.

حيث تؤدي إلى مضاعفات كثيرة تصل خطورتها إلى حد الإصابة بالسرطان مقارنة بغيرها من الأنواع الأخرى.

أعراض جرثومة المعدة:

- فقدان الشهية

- الاكتئاب والقلق

- اضطرابات في النوم

- فقدان التركيز

- الاضطرابات الهرمونية

- نقص الفيتامينات والمعادن

كيف تنتقل عدوى جرثومة المعدة؟

يمكن أن تنتقل عدوى جرثومة المعدة عبر العديد من الطرق، بدءا بالطعام والماء الملوث، أو أواني الأكل الملوثة، والتي تكون شائعة عادة في المناطق التي لا تتوفر على نظام الصرف الصحي. ليس هذا وحسب، يمكن لجرثومة المعدة أن تنتقل أيضا من شخص لآخر، نتيجة ملامسة أيدي الأشخاص غير النظيفة بعد حركة الأمعاء، أو من خلال التقبيل، لكون الجرثومة تتواجد في اللعاب وعلى الأسنان أيضا.



عوامل تساعد جرثومة المعدة على السرطان :

وهناك بعض العوامل التي تساعد جرثومة المعدة على التطور وتعريض المريض للسرطان، وعلى رأسها التدخين واتباع نظام غذائي غير صحي،

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء أو الأطعمة الفاسدة.

طرق الوقاية من جرثومة المعدة:

-الحرص على غسل الفواكه والخضروات جيدًا، وعدم تناول أطعمة ملوثة.

- التأكد من نظافة مياه الشرب.

- عدم استعمال الأواني والأكواب غير النظيفة أو الخاصة بالآخرين.

- اتبع إجراءات السلامة الصحية والنظافة بعد وقبل دخول الحمام.

- الابتعاد عن سبل العدوى من الشخص المصاب إلى السليم، والذي عادة ما يحدث عن طريق اللعاب.

- غسيل اليدين بالصابون لمدة 30 ثانية، قبل وبعد تناول الطعام وبين الوجبات.