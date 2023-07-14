برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وكشف فستان نيرمين الفقي عن رشاقتها اللافتة، وانتعلت حذاء صيفيا مسطحا باللون الفوشيا، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

نيرمين الفقي و خصلات شعرها البني المموج المنسدله

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.