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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

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وتألقت نانسي عجرم ، في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأخضر اللافت الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وقد حمل فستان نانسي عجرم، في حفلها توقيع دار الأزياء العالمية Alex Perry ، فيما بلغ سعر التصميم 3,083 دولار أمريكي أي ما يقرب من 120 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة.

نانسي عجرم

 

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